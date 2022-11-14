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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем
На переговорах премьер-министр Фам Минь Тьинь оценил, что визит премьер-министра Олафа Шольца имеет важное значение, поскольку он выводит отношения двух стран на новый этап развития, укрепляет политическое доверие и продвигает стратегическое партнерство, эффективно укрепляет сотрудничество между двумя странами как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Премьер-министр Олаф Шольц искренне поблагодарил премьер-министра и народ Вьетнама за искренний и теплый прием, подтверждая важность позиции и роли Вьетнама в стратегии Германии в Индо-Тихоокеанском регионе, решительно поддерживая традиционные отношения и тесное сотрудничество между двумя странами.
В атмосфере доверия и откровенности два премьер-министра провели всесторонний обмен мнениями по вопросам социально-экономического развития каждой страны, двустороннего сотрудничества и региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
Два премьер-министра выразили удовлетворение позитивным развитием двухсторонних отношений, несмотря на влияние пандемии: высшие руководители двух стран поддерживали регулярные контакты, инвестиции и торговля значительно выросли, Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером Германии в Юго-Восточная Азия... Накануне и во время визита были подписаны три двухстороннего документа о сотрудничестве в области обороны и трансформации, энергетики и труда, профессионального обучения.
Лидеры двух стран высоко оценили сотрудничество двух сторон в профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19.
Стороны договорились усилить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, по всем каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания, продолжая эффективно реализовывать механизмы двустороннего сотрудничества. С точки зрения экономики и торговли, два лидера призвали агентства и бизнес двух стран продолжать полностью и эффективно выполнять Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Национальному собранию Германии завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), поощрять немецкие предприятия к новым инвестициям и расширению инвестиций во Вьетнаме, особенно в областях, где у Германии есть сильные стороны, таких как цифровая трансформация, возобновляемые источники энергии, стратегическая инфраструктура, способствовать тому, чтобы Европейская комиссия (ЕК) вскоре сняла «желтую карточку» с вьетнамских морепродуктов, создать благоприятные условия для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной и водной продукции на рынок Германии.
Премьер-министр Олаф Шольц подтвердил, что Соглашение о EVFTA является важной движущей силой в развитии торгово-экономических отношений между двумя сторонами, предложил, чтобы две страны продолжали диверсифицировать свои экономические отношения, выразил пожелание о скорей ратификации Соглашения EVIPA, высоко оценил усилия Вьетнама по устойчивому преобразованию рыболовства. Премьер-министр Германии подчеркнул, что немецкие корпорации и бизнес все больше интересуются Вьетнамом благодаря его стабильной политике, благоприятной деловой и инвестиционной среде, особенно в области возобновляемых источников энергии, обрабатывающей промышленности, развития инфраструктуры...
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил правительство Германии продолжать поддерживать и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Германии.
Стороны договорились о расширении сотрудничества между двумя странами в других важных областях.
Два премьер-министра также провели обширный обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подтвердив, что две страны продолжают тесно координировать и поддерживать друг друга на международных форумах и в организациях, особенно способствуя развитию отношений между АСЕАН и Германией, ЕС, также в рамках ASEM, ООН..., подтверждая важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, разрешения споров мирными средствами, в соответствии с международным правом, Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. (UNCLOS 1982).
*После переговоров премьер-министры двух стран провели совместную пресс-конференцию, на которой были оглашены основные итоги переговоров.