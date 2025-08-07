НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл очередное заседание правительства за июль
В своём вступительном слове Премьер-министр подчеркнул, что 2025 год уже вступил в восьмой месяц, время идёт очень быстро, тогда как объём работы остаётся значительным, а требования - высокими. В связи с этим необходимо ускориться и добиться прорыва, чтобы выполнить цели как на 2025 год, так и на весь период 2021–2025 годов.
Премьер-министр отметил, что за прошедшие 7 месяцев мировая ситуация остаётся сложной и непредсказуемой: США ввели новые ответные тарифы в отношении ряда стран; глобальный рост остаётся низким; усиливаются конфликты и стратегическая конкуренция между крупными державами; в сфере нетрадиционной безопасности сохраняются серьёзные вызовы.
Во внутренней ситуации страна продолжает внедрять двухуровневую модель местной администрации; прилагаются усилия для достижения экономического роста на уровне 8,3–8,5%; осуществляется адаптация к новой налоговой политике США; реализуется «четыре столпа» в соответствии с резолюциями Политбюро; проводятся крупные мероприятия, такие как празднование 78-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов , подготовка к 80-летию Августовской революции, Дня Независимости 2 сентября и 14-у съезду КПВ.
По словам Премьер-министра, несмотря на множество трудностей, под руководством Партии во главе с Генеральным секретарём То Ламом, вся политическая система активно включилась в работу. Благодаря этому социально-экономическая ситуация продолжает положительно меняться, каждый последующий месяц лучше предыдущего.
За первые 7 месяцев года макроэкономическая стабильность была сохранена, инфляция находилась под контролем, обеспечены основные макроэкономические балансы, дефицит бюджета и государственный долг в допустимых пределах. Все три сектора сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг продемонстрировали хороший рост.
Объём внешней торговли впервые превысил отметку в 500 миллиардов долларов США, профицит торгового баланса составил более 10 миллиардов долларов. Повышенное внимание уделялось вопросам культуры и социальной сферы; социальное обеспечение было гарантировано; улучшилось материальное и духовное благосостояние населения; укреплялись оборона, безопасность и внешние отношения.
Тем не менее, экономика всё ещё сталкивается с рядом серьёзных трудностей: традиционные двигатели роста ослабевают, новые пока не демонстрируют чёткой эффективности; в институциональной системе и административных процедурах сохраняются недостатки; остро стоят проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, контрафактной продукцией, наркотиками, кибербезопасностью и другими вопросами. Ситуация с природными бедствиями и эпидемиями продолжает оставаться сложной и непредсказуемой.
Премьер-министр призвал членов Правительства и руководителей министерств, ведомств и местных органов власти сосредоточиться на оценке социально-экономической ситуации за июль и первые 7 месяцев года, а также выработке ключевых задач и решений на третий квартал и оставшийся период года.
Особое внимание следует уделить чёткому выявлению факторов, оказывающих значительное влияние на развитие страны; предложению конкретных решений для эффективной адаптации к ответным тарифам со стороны США; обновлению традиционных двигателей роста и активному стимулированию новых, с целью достижения целевого показателя экономического роста на уровне 8,3–8,5% в 2025 году.
Премьер-министр подчеркнул необходимость оценки реализации «четырёх столпов» Политбюро, особенно в развития частной экономики; контроля за выполнением министерствами, ведомствами и местными органами власти задач по сокращению не менее чем на 30% административных процедур, условий ведения бизнеса и расходов на соблюдение требований; рассмотрения ситуации с реорганизацией административной структуры, организацией двухуровневой системы местной администрации и процессами децентрализации и делегирования полномочий; оценки хода реализации программы ликвидации временных и ветхих домов; решения накопившихся проблем с ранее замороженными проектами; а также подготовки к торжественному открытию и началу строительства объектов и проектов, приуроченных к 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября.