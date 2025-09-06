Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл очередное заседание Правительства за август

6 сентября Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл очередное заседание правительства за август, на котором были рассмотрены социально-экономическая ситуация в августе и за восемь месяцев 2025 года, ход освоения средств государственного инвестирования, вопросы социальной защиты, национальной обороны и безопасности; а также определены задачи и решения на сентябрь и оставшиеся месяцы 2025 года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на очередном заседании Правительства в августе 2025 года. Фото: ВИА  
В заседании приняли участие члены Политбюро, члены Центрального комитета партии, заместители премьер-министра, члены правительства, руководители министерств, ведомств и органов при правительстве, а также представители ведомств, отраслей и центральных органов власти.

В своей вступительной речи Премьер-министр отметил, что социально-экономическая ситуация в стране в августе была лучше, чем в июле; показатели каждого квартала выше, чем предыдущего; а в первые восемь месяцев 2025 года наблюдаются улучшения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, министерства, ведомства и местные власти хорошо справились с обеспечением социальной защиты, подготовкой к новому учебному году, предоставлением поддержки на питание и снижением платы за обучение школьников.

Он потребовал подробно проанализировать ситуацию: усиливающиеся инфляционные давления, рост обменного курса и процентных ставок; замедление внутреннего потребления, экспорта и освоения государственных инвестиций; трудности в работе двухуровневой системы местной власти при цифровой трансформации и интеграции данных; серьёзное воздействие стихийных бедствий на жизнь населения; значительный рост цен на золото в последнее время, заслуживающий особого внимания.

Глава Правительства призвал Министерство строительства уделить особое внимание сфере недвижимости, одновременно подчеркнув необходимость регулирования фондового рынка для оценки возможных случаев завышения цен или манипулирования рынком.

Премьер-министр подчеркнул, что страна должна достичь цели роста в 8,3–8,5% в этом году, признавая трудности, но утверждая, что эта задача необходимо выполнить. Он отметил, что преимуществом является то, что народ всегда проявляет патриотизм, доверяет Партии и Государству, обладает творческим потенциалом; следовательно, этот дух необходимо шире распространять и развивать.

Что касается задач на предстоящий период, особенно достижения цели по росту экономики, Премьер-министр потребовал обновить традиционные двигатели роста и активно продвигать новые, чтобы обеспечить синхронное и всестороннее развитие всех сфер. Он подчеркнул, что только при росте министерств, ведомств, местных органов власти и предприятий возможен рост всей страны.

Министерствам и ведомствам поручено пересмотреть и сократить административные процедуры, в частности стремиться к уменьшению на 30% времени, объёма и затрат на их выполнение. Необходимо также ускорить окончательное решение проблемных и «замороженных» проектов, так как это является одним из способов увеличения ресурсов для развития.

ВИА/ИЖВ

