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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл общенациональную онлайн-конференцию по ускорению реализации трёх ключевых программ
В своём вступительном слове Премьер-министр отметил, что в настоящее время по всей стране активно и решительно проводится работа по реорганизации государственного аппарата, в том числе путём укрупнения административно-территориальных единиц провинциального и общинного уровня, а также переходу к двухуровневой системе местной власти, которая начнёт официально функционировать с 1 июля 2025 года. В этом контексте, чтобы достичь стратегических целей, КПВ, Государство и Правительство поставили задачу обеспечить рост экономики не менее чем на 8% в 2025 году, создав основу для двузначных темпов роста в последующие годы, ориентируясь на два столетних стратегических рубежа.
С духом "Если сказано — нужно сделать, если обязались — должен быть конкретный результат", Премьер-министр потребовал от участников заседания обсудить текущее состояние и результаты реализации программ, обозначить существующие трудности и препятствия, предложить решения, а также оценить реальность выполнения обязательств, возложенных Правительством.
После четвёртого заседания, Правительство выпустило экстренную Депешу № 84/CĐ-TTg от 8 июня 2025 года с требованием завершить ликвидацию временного и ветхого жилья до 31 августа 2025 года, при этом жильё для родственников погибших героев и лиц, имеющих заслуги перед революцией, должно быть обеспечено до 27 июля 2025 года. Таким образом, срок выполнения задачи был сдвинут на два месяца раньше по сравнению с ранее установленным (до 31 октября 2025 года), что приурочено к празднованию 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября, а также 78-летия Дня памяти воинов-инвалидов и павших героев (27 июля).
Что касается реализации важных национальных и отраслевых проектов в сфере транспорта, с момента создания руководящего комитета состоялось 17 заседаний; Премьер-министр, в качестве главы комитета, неоднократно выезжал на места, проводил инспекции и давал указания по устранению затруднений и ускорению выполнения проектов.
На 17-м заседании 10 мая 2025 года Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным властям выполнение 34 задач. На сегодняшний день 11 задач выполнены в срок, 19 — находятся в стадии реализации как часть регулярной деятельности по управлению и координации, и 4 — ещё не выполнены в требуемые сроки.
По состоянию на текущий момент, в эксплуатацию введены 19 проектов/составных частей проектов, что позволило увеличить общую протяжённость сети автомагистралей в стране с 1 327 км до 2 268 км, а также введён в эксплуатацию терминал Т3 Международного аэропорта Таншоннят; в процессе строительства находятся 52 проекта/подпроекта, реализация которых в целом соответствует графику.
Объём освоенных государственных инвестиций за первые шесть месяцев 2025 года составил 264,8 трлн донгов, что составляет 32,06% от плана и превышает показатели за аналогичный период прошлого года как в относительном (в процентах), так и в абсолютном выражении (в 2024 году было освоено около 188,4 трлн донгов, что составляло 28,2% от плана).
Тем не менее, по состоянию на 20 июня 2025 года, около 7,36 трлн донгов в рамках программ 17 министерств, ведомств и 21 провинции ещё не были детализированы и распределены. Кроме того, 35 министерств, ведомств и 26 местных администраций освоили средства ниже среднего уровня по стране.
Цель в 100% освоения капитальных государственных инвестиций всеми министерствами, ведомствами и местными органами власти в 2025 году — это серьёзный вызов на фоне проводимой реформы по оптимизации государственного аппарата, укрупнению административных единиц и внедрению двухуровневой системы местной власти.