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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл инспекцию инфраструктурных проектов в городе Хюэ

В первой половине дня 26 июля, в рамках рабочей поездки в центральный регион, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл инспекцию ряда инфраструктурных проектов в городе Хюэ, включая строительство социального жилья и мост Нгуенхоанг через реку Хыонг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь инспектирует мост Нгуенхоанг, перекинутый через реку Хыонг. Фото: ВИA  
В первой половине дня 26 июля, в рамках рабочей поездки в центральный регион, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл инспекцию ряда инфраструктурных проектов в городе Хюэ, включая строительство социального жилья и мост Нгуенхоанг через реку Хыонг. Его сопровождали заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон, а также руководители министерств, ведомств и города Хюэ.

В городском районе Ecogarden Премьер-министр посетил жилой комплекс социального жилья West Sky, состоящий из двух корпусов с более чем 1 000 квартирами, средняя цена которых превышает 16 миллионов донгов за квадратный метр. Глава правительства пообщался с жителями, вручил им подарки и поздравил семьи с приобретением стабильного и благоустроенного жилья. Он высоко оценил усилия города Хюэ по эффективному выполнению указаний правительства в сфере развития социального жилья.

На сегодняшний день в Хюэ построено 700 из 1 200 запланированных квартир социального жилья, что составляет более 58% от целевого показателя на 2025 год. Город также поставил цель построить 7 500 квартир в период с 2025 по 2030 годы. Премьер-министр поручил продолжить планирование земельных ресурсов, применять меры финансового стимулирования и реализовать кредитные пакеты для инвесторов и граждан, особенно для лиц моложе 35 лет, приобретающих жильё. Он подчеркнул, что проекты должны обеспечивать синхронную инфраструктуру - транспорт, электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникации, здравоохранение, образование, культуру и др. с разумными ценами и сбалансированным распределением выгоды между гражданами, бизнесом и государством.

В тот же день Премьер-министр и сопровождающая его делегация посетили мост Нгуенхоанг - пятый мост, перекинутый через реку Хыонг. Он был торжественно открыт в марте 2025 года по случаю 50-летия освобождения Хюэ. Мост имеет длину 380 метров и ширину 43 метра, включает 6 полос для автомобилей, 2 полосы для мотоциклов, отдельную пешеходную дорожку и оснащён современной художественной системой освещения. Особое внимание привлекают декоративные светильники в форме королевских зонтов династии Нгуен, установленные по обеим сторонам моста, создающие яркую ночную атмосферу вблизи достопримечательности пагоды Тхиенму.

Ранее, в апреле 2024 года, во время рабочей поездки в Хюэ, Премьер-министр провёл инспекцию строительства моста Нгуенхоанг и дал указания ускорить темпы строительства, обеспечить техническое качество, безопасность, экологические стандарты и не допустить перерасхода бюджета. На этот раз, вернувшись, он выразил удовлетворение тем, что данные распоряжения были выполнены добросовестно. Он поручил городу продолжать развивать значение моста Нгуенхоанг, эффективно использовать потенциал реки Хыонг, прибрежные земельные ресурсы и новые городские пространства, способствуя развитию туризма и ночной экономики.

ИЖВ/ВИА

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