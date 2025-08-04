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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл заседание Национального руководящего комитета по развитию полупроводниковой промышленности
В своей вступительной речи премьер-министр подчеркнул, что Четвёртая промышленная революция (4.0) развивается быстрыми темпами, и в этом процессе ключевую роль играют такие направления, как полупроводниковая промышленность, искусственный интеллект, облачные вычисления и Интернет вещей. Он подтвердил, что полупроводниковая промышленность играет стратегическую роль, привлекая внимание многих стран к развитию с учетом долгосрочной перспективы.
Премьер-министр отметил, что Вьетнам принял ряд политических мер для развития полупроводниковой промышленности, таких как Резолюция 57 Политбюро о развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, резолюции Национального собрания, Правительства и Стратегия развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой на 2050 год. Также реализуется Программа развития кадровых ресурсов в полупроводниковой промышленности.
Премьер-министр отметил, что реализация указанных резолюций и программ в области полупроводниковой промышленности на начальном этапе дала результаты, но всё ещё существуют ограничения и множество проблем. Для развития независимой экономики, глубокой интеграции и улучшения жизни людей необходимо повышать производительность труда и эффективно использовать ресурсы, особенно человеческие.
Премьер-министр подчеркнул, что искусственный интеллект, основанный на вьетнамских интеллектуальных данных, сильно зависит от полупроводниковой промышленности. Он попросил делегатов проанализировать результаты, ограничения, причины и уроки, особенно в области подготовки кадров, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций и создания экосистемы. В ходе обсуждения была предложена модель сотрудничества между государством, учебными заведениями и предприятиями, которая позволит Вьетнаму воспользоваться преимуществами кратчайшего пути, занять лидирующие позиции и совершить прорыв в полупроводниковой промышленности.
Премьер-министр особо отметил, что в условиях ограниченных ресурсов и недостатке опыта развитие полупроводниковой промышленности требует долгосрочного процесса. Он попросил делегатов предложить конкретные задачи и решения, мобилизовать соответствующие стороны, содействовать развитию вьетнамского интеллекта в области проектирования, производства, сборки, упаковки и участия в глобальной цепочке поставок.
Глава Правительства потребовал определить узкие места, которые необходимо устранить, движущие силы, которые следует усилить, и меры для эффективной координации в развитии полупроводниковой отрасли. Это задача как на ближайшее, так и на долгосрочное будущее, требующая стратегического мышления, решительных действий, чёткого распределения задач и сосредоточения на ключевых моментах.
Премьер-министр попросил руководителей министерств, ведомств, местных администраций, предприятий, экспертов, менеджеров и ученых сосредоточиться на углубленных обсуждениях, чтобы содействовать развитию полупроводниковой промышленности, создавать мотивацию, вдохновлять и вносить вклад в достижение цели страны по достижению темпов роста 8,3–8,5% в этом году и двузначных показателей в последующие годы.