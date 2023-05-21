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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел двусторонние встречи в Японии

По случаю участия в расширенном саммите G7 и рабочего визита в Хиросиму (Япония) 20 мая Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел двусторонние встречи с руководителями стран мира и международных организаций.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Президент Джо Байден. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 20 мая Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с Президентом США Джо Байденом. Стороны договорились поддерживать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Президент Джо Байден обсудили ряд мер по развитию двусторонних отношений и международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По этому случаю Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили меры по содействию реализации договоренностей, достигнутых высшими руководителями двух стран.

На встрече с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сторонам продолжить сотрудничество в области торговли и инвестиций, стремясь в ближайшее время довести двусторонний товарооборот до 10 млрд долларов США, усилить поддержку развития, реагирование на нетрадиционные вызовы безопасности.

Премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил, что придает большое значение отношениям с Вьетнамом, предложил Вьетнаму поддержать Канаду в укреплении сотрудничества с АСЕАН и регионом.

На встрече с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди два руководителя договорились продолжать развивать механизмы консультаций и диалога, расширять сотрудничество, тесно координировать и делиться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сторонам продолжать укреплять многоплановое сотрудничество, укреплять координацию действия для реагирования на общие вызовы.

На встрече с Президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Коморским островам создать условия для доступа некоторых преимущественных товаров Вьетнама на рынок Коморских островов.

Президент Азали Ассумани предложил Вьетнаму поделиться с Коморскими островами опытом в областях обеспечения продовольственной безопасности, энергетики, здравоохранения...

На встрече с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями на всех уровнях, поддержать и эффективно развивать механизмы сотрудничества и диалога.

Премьер-министр также предложил Председателю Европейского совета призвать парламенты государств-членов к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций (EVIPA), призвать Европейскую комиссию к скорейшей отмене желтой карточки в отношении вьетнамских морепродуктов. Премьер-министр выразил надежду, что ЕС и его страны-члены продолжат поддерживать Вьетнам в привлечении ресурсов для реализации Соглашения о партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP).

На встрече с Генеральным директором- распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил МВФ продолжать консультировать вьетнамское Правительство по вопросам экономического управления, совершенствования налогово-бюджетной и денежно-кредитных инструментов, реструктуризации финансово-банковской деятельности.

Г-жа Кристалина Георгиева подтвердила, что МВФ и она лично будут сопровождать Вьетнам в процессе развития.

На приеме Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Кормана Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы ОЭСР поддержала обмен исследованиями и подходами к новым вопросам, особенно к глобальному минимальному налогу, энергетической безопасности, экономике знаний, экономике замкнутого цикла и т. д.

Генеральный секретарь ОЭСР обязался продолжать поддерживать Вьетнам в восстановлении и развитии экономики, особенно в областях, представляющих интерес для Вьетнама.

Нянзан/ВИА

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