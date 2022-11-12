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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с премьер-министром Китая Ли Кэцяном
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил с успешным проведением 20-го съезда Коммунистической партии Китая, выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Китая с Генеральным секретарем, Председателем Си Цзиньпином китайский народ успешно реализует цели и задачи, поставленные съездом. Премьер-министр подтвердил, что как два социалистических соседа, Партия, правительство и народ Вьетнама всегда придают большое значение и уделяют первоочередное внимание развитию всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства с Китаем.
Два премьер-министра подчеркнули, что обе стороны продолжат конкретизацию, превращая «Совместное заявление Вьетнама и Китая о дальнейшем продвижении и углублении всестороннего партнерства стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем», достигнутое во время недавнего визита в Китай генерального секретаря Нгуена Фу Чонг, в конкретные результаты, приносящие практическую пользу народам двух стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил содействовать сбалансированному развитию торговли, особенно поддерживать бесперебойную торговлю на пограничных переходах, создавать благоприятные условия для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной продукции в Китай, особенно во время приближающегося лунного Нового года. Премьер-министр пожелал сторонам укрепить железнодорожное сообщение, увеличить количество вьетнамских товаров, перевозимых транзитом по китайской железной дороге в третьи страны, в ближайшее время одобрить открытие и модернизацию ряда пограничных ворот и проектов транспортного сообщения в приграничных районах, повышать качество инвестиционного сотрудничества, активно устранять нерешенные проблемы в ряде проектов сотрудничества, таких как металлургический завод Тхайнгуен, этап 2, завод удобрений Ниньбинь, завод удобрений Хабак.
Премьер-министр Ли Кэцян высоко оценил и согласился с мнением премьер-министра Фам Минь Тьинь о сферах сотрудничества между двумя странами, подтвердил, что будет сотрудничать для решения проблемы дефицита торгового баланса, обеспечения упрощения таможенного оформления, особенно для предотвращения повторения затора вьетнамской сельскохозяйственной продукции на пограничных воротах. Премьер-министр Ли Кэцян также предложил обеим сторонам укреплять сотрудничество в поддержании цепочек поставок и производственных цепочек, используя преимущества каждой стороны для совместного расширения освоения мирового рынка. Что касается решения нерешенных проблем в ряде проектов сотрудничества, упомянутых премьер-министром Фам Минь Тьинем, Ли Кэцян подчеркнул свою готовность сотрудничать с Вьетнамом, предложив создать рабочую группу для совместной работы над решением проблемы. Кроме того, он подтвердил, что Китай готов создать благоприятные условия для возвращения вьетнамских студентов в Китай и возобновления коммерческих рейсов между двумя сторонами.
Два премьер-министра подчеркнули важность поддержания мира и стабильности в Восточном море, согласились способствовать расширению точек соприкосновения, удовлетворительно разрешать разногласия на основе равенства и сотрудничества, продолжать активно продвигать переговорные механизмы по делимитации морских пространств и сотрудничеству на море, полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), стремиться разработать содержательный, эффективный, действенный и надлежащий международным правом, включая Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), Кодекс поведения сторон в Восточном море (COC), который будет способствовать миру, безопасности, стабильности и устойчивому развитию в Восточном море и регионе.