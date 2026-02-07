Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом (Фото: ВИА) Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Фото: ВИА





Оба премьер-министра отметили, что за прошедший год правительства двух стран эффективно реализовали выводы встреч двух партий и трёх партий (февраль 2025 года), скоординированно и решительно осуществляли планы сотрудничества и добились значительных практических результатов. Политико-дипломатические отношения последовательно укреплялись и развивались, а двусторонние механизмы сотрудничества продолжали эффективно функционировать.

Сотрудничество в области обороны и безопасности становилось всё более содержательным. Экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие демонстрировало уверенный рост: объём двусторонней торговли в 2025 году достиг 11,33 млрд долларов США, увеличившись на 11,7 % по сравнению с 2024 годом.

Существенного прогресса достигло сотрудничество в сфере территориальной границы, что отражает добрую волю и решимость обеих сторон в построении границы мира, дружбы, стабильности, сотрудничества и развития. Активно продвигалось сотрудничество в области образования и подготовки кадров, здравоохранения, культуры, туризма, а также народных обменов.

Отмечая позитивные результаты, связанные с открытием пограничных пунктов пропуска, оба премьер-министра подчеркнули необходимость дальнейшей тесной координации в управлении и обеспечении безопасности и правопорядка в приграничных районах, предотвращении трансграничной преступности, контрабанды и иных незаконных действий, а также скорейшего подписания «Соглашения об управлении пограничными пунктами пропуска» и «Соглашения о режиме управления границей» с целью содействия приграничной торговле, эффективному управлению пунктами пропуска и реализации целей развития двух стран на новом этапе.

Опираясь на достигнутые результаты и итоги недавних встреч двух партий, трёх партий и трёх правительств, оба правительства договорились и далее тесно координировать усилия для активного развития двусторонних отношений, уделяя особое внимание расширению контактов на высоком уровне, обмену делегациями по всем уровням и каналам, эффективному использованию действующих механизмов двустороннего сотрудничества; укреплению взаимодействия в области обороны и безопасности; последовательному соблюдению принципа недопущения использования территории одной страны враждебными силами для подрывной деятельности против другой; поддержанию безопасности и порядка в приграничных районах и борьбе с трансграничной преступностью.

Стороны договорились ускорить согласование проекта «Нового механизма экономического сотрудничества по тесной увязке экономик Вьетнама и Камбоджи» до 2035 года с видением до 2050 года; активизировать изучение и согласование вариантов соединения автомагистрали Хошимин/Мокбай — Бавет/Пномпень; расширять сотрудничество в закупке, переработке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции.

Оба премьер-министра подтвердили намерение продолжать надлежащим и своевременным образом решать возникающие вопросы, включая обеспечение устойчивой охраны окружающей среды в приграничных районах; продвигать переговоры и урегулирование остающихся около 16 % линии границы, где демаркация ещё не завершена, а также координировать управление границей как на суше, так и на море на основе взаимопонимания, взаимного уважения и в соответствии с международным правом.

Стороны вновь подтвердили решимость сохранять, укреплять и последовательно развивать традиционные добрососедские отношения, всестороннее сотрудничество и тесную солидарность между Вьетнамом и Камбоджей, рассматривая их как ценное достояние двух народов, и обязались передавать и развивать эти отношения для будущих поколений во имя долгосрочных интересов народов двух стран, а также ради мира, стабильности и устойчивого развития региона.

По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил камбоджийской стороне продолжить уделять внимание решению вопросов правового статуса лиц вьетнамского происхождения в Камбодже, с тем чтобы они могли стабильно жить, вносить активный вклад в процветающее развитие Камбоджи и укрепление дружественных отношений между двумя странами./