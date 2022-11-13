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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с президентом США Джо Байденом в Пномпене
В краткосрочной перспективе две страны будут координировать свои действия, чтобы должным образом подготовиться к предстоящим телефонным переговорам между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом Дж. Байденом, а также работать над организацией взаимных визитов на высоком уровне в подходящие моменты времени.
Президент Байден предложил двум странам решительно продвигать двустороннее сотрудничество и использовать неиспользованный потенциал для интенсивного и эффективного развития отношений, особенно в областях, представляющих взаимный интерес, тем самым активно способствуя региональному и глобальному миру, стабильности, сотрудничеству и развитию.
По этому случаю премьер-министр Вьетнама передал президенту Байдену приглашения от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Нгуен Суан Фука посетить Вьетнам. Лидер США с удовольствием принял приглашение и пообещал совершить поездку в удобное время.