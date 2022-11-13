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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с президентом США Джо Байденом в Пномпене

12 ноября в рамках 40-го и 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ними конференций в Пномпене, Камбоджа, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом США Джо Байденом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент США Джо Байден на 10-й конференции на высоком уровне АСЕАН-США. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Лидеры двух стран подтвердили, что дорожат и придают большое значение всестороннему партнерству между Вьетнамом и США, и договорились активизировать диалог на всех уровнях, особенно на высоком, в гибких формах.

В краткосрочной перспективе две страны будут координировать свои действия, чтобы должным образом подготовиться к предстоящим телефонным переговорам между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом Дж. Байденом, а также работать над организацией взаимных визитов на высоком уровне в подходящие моменты времени.

Президент Байден предложил двум странам решительно продвигать двустороннее сотрудничество и использовать неиспользованный потенциал для интенсивного и эффективного развития отношений, особенно в областях, представляющих взаимный интерес, тем самым активно способствуя региональному и глобальному миру, стабильности, сотрудничеству и развитию.

По этому случаю премьер-министр Вьетнама передал президенту Байдену приглашения от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Нгуен Суан Фука посетить Вьетнам. Лидер США с удовольствием принял приглашение и пообещал совершить поездку в удобное время.

ВИА

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