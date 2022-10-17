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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с президентом Сингапура Халимой Якоб
Что касается отношений между двумя странами, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил обе стороны эффективно координировать свои действия в реализации документов, только что подписанных во время визита, способствовать эффективной реализации потенциальных областей сотрудничества, в то же время расширять сотрудничество на важные области индустриальной эпохи 4.0, такие как цифровая экономика, цифровая трансформация, инновации, зеленая экономика..., предложил двум странам перейти к созданию «Партнерства Вьетнам-Сингапур в области цифровой экономики и зеленой экономики».
Президент Сингапура согласилась с премьер-министром Вьетнама о необходимости поощрения развития вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP) в сторону зеленых, интеллектуальных, высокотехнологичных и инновационных индустриальных парков и уделения приоритетного внимания инвестициям в удаленные от центра местности, высоко оценила тот факт, что правительство Вьетнама только что утвердило Решение об инвестиционной политики проекта строительства инфраструктуры и торговли в промышленной зоне Виньтхань, г. Кантхо, это 12-й VSIP Сингапура во Вьетнаме. Президент Сингапура также выскащала одобрение созданию благоприятных условий для проживания, работы и учебы вьетнамцев в Сингапуре.
На встрече лидеры двух стран выразили удовлетворение сильным и динамичным развитием двух стран, особенно в сфере экономического сотрудничества, договорились увеличить обмен делегациями высокого уровня, включая взаимные визиты премьер-министров двух стран в контексте празднования 50-летия дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства в 2023 году.
По региональным и международным вопросам два лидера договорились продолжать тесное сотрудничество для сохранения солидарности и центральной роли АСЕАН, поддерживать общую позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря. Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам предложил содержание сотрудничества в области морской окружающей среды в АСЕАН и надеется получить положительную поддержку со стороны Сингапура. Два лидера договорились и далее развивать экономическое и торговое сотрудничество в АСЕАН, тем самым способствуя сотрудничеству в других областях.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приглашение премьер-министру Ли Сянь Луна посетить Вьетнам.