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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с президентом Сингапура Халимой Якоб

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с президентом Сингапура Халимой Якоб
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с президентом Сингапура Халимой Якоб. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Фам Минь Тьинь высоко оценил визит Президента Сингапура и сообщил ей некоторые основные моменты социально-экономического развития Вьетнама. Халима Якоб высоко оценила роль Вьетнама в регионе и его усилия по преодолению эпидемии COVID-19, восстановлению и сильному развитию, подтверждая, что Сингапур придает большое значение развитию стратегического партнерства с Вьетнамом. Она передала приветствия премьер-министра Ли Сянь Луна и приглашение посетить Сингапур премьер-министру Фам Минь Тьиню.

Что касается отношений между двумя странами, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил обе стороны эффективно координировать свои действия в реализации документов, только что подписанных во время визита, способствовать эффективной реализации потенциальных областей сотрудничества, в то же время расширять сотрудничество на важные области индустриальной эпохи 4.0, такие как цифровая экономика, цифровая трансформация, инновации, зеленая экономика..., предложил двум странам перейти к созданию «Партнерства Вьетнам-Сингапур в области цифровой экономики и зеленой экономики».

Президент Сингапура согласилась с премьер-министром Вьетнама о необходимости поощрения развития вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP) в сторону зеленых, интеллектуальных, высокотехнологичных и инновационных индустриальных парков и уделения приоритетного внимания инвестициям в удаленные от центра местности, высоко оценила тот факт, что правительство Вьетнама только что утвердило Решение об инвестиционной политики проекта строительства инфраструктуры и торговли в промышленной зоне Виньтхань, г. Кантхо, это 12-й VSIP Сингапура во Вьетнаме. Президент Сингапура также выскащала одобрение созданию благоприятных условий для проживания, работы и учебы вьетнамцев в Сингапуре.

На встрече лидеры двух стран выразили удовлетворение сильным и динамичным развитием двух стран, особенно в сфере экономического сотрудничества, договорились увеличить обмен делегациями высокого уровня, включая взаимные визиты премьер-министров двух стран в контексте празднования 50-летия дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства в 2023 году.

По региональным и международным вопросам два лидера договорились продолжать тесное сотрудничество для сохранения солидарности и центральной роли АСЕАН, поддерживать общую позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря. Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам предложил содержание сотрудничества в области морской окружающей среды в АСЕАН и надеется получить положительную поддержку со стороны Сингапура. Два лидера договорились и далее развивать экономическое и торговое сотрудничество в АСЕАН, тем самым способствуя сотрудничеству в других областях.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приглашение премьер-министру Ли Сянь Луна посетить Вьетнам.

ВИА

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