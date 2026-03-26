Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

25 марта 2026 года в рамках официального визита в Российскую Федерацию (РФ) Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь провёл встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, в Москве.





Приветствуя Премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленную делегацию Вьетнама, Президент Владимир Путин подчеркнул, что Вьетнам всегда является искренним другом и важным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Россия придаёт большое значение дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом. Передав привет и наилучшие пожелания Генеральному секретарю То Ламу, Президенту Лыонг Кыонгу и другим руководителям Вьетнама, Президент Владимир Путин тепло поздравил с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама и выборов в Национальное собрание XVI созыва и Народные советы всех уровней. Президент выразил уверенность, что благодаря важным стратегическим ориентирам, определённым XIV съездом, Вьетнам продолжит динамичное развитие, достигнет целей к 2030 и 2045 годам, а также повысит свою роль и позиции на международной арене.





Президент Владимир Путин подчеркнул, что визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня - первого руководителя Вьетнама, посетившего Россию после XIV съезда Партии, имеет важное значение для поддержания и дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. Вместе с тем Президент Путин высоко оценил и выразил глубокое уважение к значительному вкладу и тёплым чувствам Премьер-министра Фам Минь Тьиня в развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что товарищ Фам Минь Тьинь является близким другом России и её народа, а также своим надёжным товарищем. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова активно продвигать сотрудничество с Вьетнамом во всех сферах; при этом Россия заинтересована в расширении взаимодействия в новых областях, соответствующих потребностям развития Вьетнама и её собственным преимуществам, таких как новые источники энергии, зелёный переход, цифровая трансформация, здравоохранение и подготовка высококвалифицированных кадров.





Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь выразил искреннюю благодарность Президенту Владимиру Путину, руководству и народу России за тёплый и торжественный приём, оказанный вьетнамской высокопоставленной делегации, а также передал дружеские приветствия Генерального секретаря То Лама, Президента Лыонг Кыонга и других руководителей Вьетнама Президенту Владимиру Путину. Поблагодарив за искреннюю и братскую помощь, оказанную ранее Советским Союзом и сегодня Российской Федерацией Вьетнаму в борьбе за национальную независимость, воссоединение страны и дело строительства и развития, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Партия, Государство и Правительство Вьетнама неизменно придают большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству Вьетнам – РФ, стремятся совместно с Россией и далее углублять двусторонние отношения, развивать имеющиеся добрые традиции, эффективно использовать потенциал и преимущества каждой страны, продвигать сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды во имя целей развития каждой страны, в интересах народов двух государств, а также внося вклад в обеспечение мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире.





Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Президент Владимир Путин является большим другом, внёсшим значительный вклад в развитие традиционной дружбы Вьетнам – РФ, способствуя всё более тесному и динамичному развитию отношений между двумя странами. Премьер-министр выразил удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений в последнее время, особенно результатами официального визита Генерального секретаря То Лама в Россию (май 2025 года) и телефонного разговора между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Владимиром Путиным сразу после завершения XIV съезда Партии, что способствовало выработке стратегических ориентиров и придало новый импульс сотрудничеству между двумя странами во многих сферах.





В атмосфере дружбы, доверия и искренности лидеры проинформировали друг друга о ситуации, а также о направлениях и стратегиях социально-экономического развития своих стран. Лидеры с удовлетворением отметили, что в последнее время благодаря усилиям правительств двух стран, а также соответствующих министерств, ведомств и местных органов власти многоплановое сотрудничество между Вьетнамом и РФ развивается весьма успешно. Стороны поддерживают обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне. Двусторонняя торговля демонстрирует позитивный рост. Гуманитарные обмены проводятся регулярно; всё больше российских туристов посещают Вьетнам, а Россия привлекает всё больше вьетнамских студентов для обучения.





На этой основе Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Президент Владимир Путин провели углублённый обмен мнениями о потребностях и потенциале каждой из стран, определили приоритетные направления и ключевые ориентиры двустороннего сотрудничества на предстоящий период с целью дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – РФ, рассматривая его как долгосрочный стратегический приоритет обеих стран.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Президентом России Владимиром Путиным. (Фото: ВИА).







Стороны выразили высокую степень согласия относительно необходимости дальнейшего укрепления политического доверия посредством обменов делегациями на высоком и других уровнях по всем каналам - Партии, Государства, Правительства, Национального собрания, местных органов власти, бизнеса и народной дипломатии; продолжения эффективного функционирования существующих механизмов сотрудничества, включая Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также изучения и создания новых механизмов взаимодействия.





Стороны подтвердили намерение активизировать сотрудничество в сферах экономики, торговли и инвестиций, поощрять и создавать благоприятные условия для выхода предприятий двух стран на рынки друг друга с целью ведения бизнеса и инвестиций; продвигать деловые связи, диверсифицировать рынки и цепочки поставок; сосредоточиться на устранении институциональных, платёжных и транспортных барьеров; стремиться к увеличению двустороннего товарооборота на сбалансированной и устойчивой основе.





Стороны определили сотрудничество в энергетике и нефтегазовой сфере, науке и технологиях, инновациях, а также развитии инфраструктуры в качестве приоритетных направлений, соответствующих потребностям развития каждой из стран. Высоко оценив усилия обеих сторон, в том числе правительств двух стран, по завершению переговоров и подписанию соглашения о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме на основе обеспечения безопасности, эффективности и соблюдения международных стандартов, Президент Владимир Путин подчеркнул, что это является важным направлением сотрудничества, способствующим обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития, и поручит Правительству России оперативно реализовать последующие шаги для скорейшего запуска проекта, чтобы он стал новым символом вьетнамско-российской дружбы в новую эпоху. Стороны поддержали усилия энергетических и нефтегазовых компаний двух стран по наращиванию сотрудничества, расширению инвестиций и деятельности на территориях друг друга в соответствии с международным правом.





Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества в области военно-технического взаимодействия, безопасности, науки и технологий. Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил уровень фундаментальной науки, а также передовые технологии РФ как одной из ведущих стран мира в этой сфере и предложил, опираясь на опыт сотрудничества в рамках Вьетнамско-российского тропического центра, уделить особое внимание расширению взаимодействия в таких областях, как фундаментальная наука, новые и высокие технологии, биомедицина и аэрокосмическая отрасль.





Стороны согласились с необходимостью активизации народных обменов; создания благоприятных условий для передвижения граждан двух стран, что будет способствовать развитию туризма, привлечению большего числа российских туристов во Вьетнам и вьетнамских туристов в Россию. Президент Путин поручил Министерству иностранных дел России рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для граждан Вьетнама. Стороны договорились увеличить количество стипендий для вьетнамских студентов с целью увеличения числа обучающихся в России вьетнамских студентов.





Лидеры также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес; договорились продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, таких как Организация Объединённых Наций и АСЕАН, внося активный вклад в поддержание мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.





По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководства Партии и Государства Вьетнама с уважением пригласил Президента Владимира Путина посетить Вьетнам в удобное время. Президент Владимир Путин с удовлетворением принял приглашение.





Это стало заключительным мероприятием Премьер-министра Фам Минь Тьиня в рамках официального визита в Российскую Федерацию с 22 по 25 марта по приглашению Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Вечером того же дня Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация Вьетнама покинули Москву и отправились на родину, успешно завершив рабочий визит.