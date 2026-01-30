Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Европейского совета Антониу Костой (Фото: ВИА)

Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение роли и глобальному положению Европейского союза, выражает стремление к дальнейшему укреплению отношений с ЕС — одним из ведущих партнёров Вьетнама в области экономики, торговли и инвестиций, а также пионером в продвижении устойчивого развития, «зелёного» роста, циркулярной экономики, цифровой трансформации, чистой энергетики и свободной торговли.

Говоря о направлениях реализации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства, Премьер-министр предложил сторонам продолжать активизировать контакты и диалог на высоком уровне, эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, а также в ближайшее время приступить к выполнению Совместного заявления, тем самым наполнив отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС практическим содержанием и эффективностью, используя взаимные преимущества. Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам продолжит улучшать инвестиционную среду, создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе предприятий ЕС.

Поблагодарив ЕС за сопровождение и поддержку Вьетнама в развитии устойчивого рыболовства в последнее время, Премьер-министр предложил ЕС в ближайшее время направить инспекционную миссию во Вьетнам для проведения конкретной оценки с учётом серьёзных и эффективных усилий Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, а также новых рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства, с тем чтобы как можно скорее снять «жёлтую карточку» ННН промысла в отношении вьетнамской рыбной продукции.

Премьер-министр также предложил ЕС продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в трансформации модели развития рыболовства в современном и устойчивом направлении; содействовать созданию благоприятных условий для вьетнамской общины в Европе с целью её вклада в принимающие общества и развития отношений между Вьетнамом и государствами — членами ЕС.

Поздравив с успешным проведением XIV съезда КПВ, Председатель Европейского совета Антониу Коста выразил глубокое впечатление от всесторонних социально-экономических достижений Вьетнама, особенно в условиях сохраняющихся трудностей и нестабильности мировой и региональной экономики, а также высоко оценил долгосрочные цели и стратегии развития страны. Он подтвердил, что Вьетнам является важным партнёром ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе и в АСЕАН, подчеркнул, что ЕС остаётся надёжным партнёром, выразил стремление вместе с Вьетнамом и далее углублять сотрудничество во всех сферах, подтвердил готовность продолжать сопровождать и поддерживать Вьетнам в процессе социально-экономического развития и призвал обе стороны максимально использовать возможности повышения уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства для реализации содержательного и эффективного сотрудничества.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Европейского совета Антониу Коста осматривают фотовыставку, посвящённую сотрудничеству между Вьетнамом и ЕС, подготовленную ВИА (Фото: ВИА)

Председатель Европейского совета подчеркнул, что установление Всеобъемлющего стратегического партнёрства открывает широкие возможности для продвижения торговли, диверсификации рынков и цепочек поставок, развития морской экономики, а также содействия созданию жизненно важной инфраструктуры — прочной основы для совместного формирования общего будущего и укрепления двустороннего сотрудничества.

Оба лидера договорились тесно координировать усилия для эффективной реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), скорейшего завершения ратификации Соглашения о защите инвестиций (EVIPA), а также активного продвижения сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, науки и технологий, «зелёного» и цифрового перехода, морской экономики, чистой энергетики и подготовки высококвалифицированных кадров. Стороны также подтвердили намерение поощрять и поддерживать сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, университетами и предприятиями Вьетнама и Европы, развивать экосистему инноваций и содействовать повышению потенциала вьетнамских предприятий для более глубокого участия в технологических цепочках создания стоимости ЕС.

В рамках сотрудничества АСЕАН – ЕС лидеры договорились усилить координацию усилий по продвижению переговоров о создании Соглашения о свободной торговле АСЕАН – ЕС, а также эффективно использовать новые драйверы развития на основе сбалансированного и гармоничного подхода, отвечающего приоритетам сотрудничества стран региона.

Обмениваясь мнениями о мировой и региональной обстановке, оба лидера отметили общность взглядов на необходимость стремления к мирной и стабильной среде ради устойчивого развития и общего процветания; подтвердили приверженность обеих сторон продвижению многосторонности, уважению международного права и мирному урегулированию споров на основе Устава ООН, подчеркнув важность поддержания мира, стабильности, свободы судоходства и авиации, а также верховенства права в Восточном море и в Индо-Тихоокеанском регионе.