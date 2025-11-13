Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном

Днём 12 ноября в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном, который совершает официальный визит во Вьетнам с 12 по 13 ноября 2025 года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Фото: ВИА  
В условиях быстрых изменений в мировой и ближневосточной ситуации Премьер-министр высоко оценил роль Иордании в обеспечении мира в регионе, а также ценную поддержку, которую Иордания оказала народу Палестины в его борьбе за справедливость.

Поздравив с успешными результатами переговоров между королём и президентом Лыонг Кыонгом, Премьер-министр выразил надежду, что двусторонние отношения между Вьетнамом и Иорданией вступят в новую фазу развития с более высоким политическим доверием, углублёнными гуманитарными обменами и более эффективным экономическим сотрудничеством.

Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подчеркнул желание Иордании укреплять партнёрство с Вьетнамом в различных сферах, подтвердил, что Вьетнам является важным партнёром Иордании в Юго-Восточной Азии, и выразил готовность Иордании стать «воротами» для выхода вьетнамской продукции на рынки Ближнего Востока.

Король также предложил активизировать обмен и взаимодействие между студентами двух стран для укрепления роли «моста» между Вьетнамом и Иорданией.

Для эффективной реализации конкретных результатов визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь и король Абдалла II ибн Аль-Хусейн договорились продолжать укреплять политическое доверие через расширение контактов и обменов делегациями на всех уровнях, особенно на высшем, а также активизировать сотрудничество в области обороны и безопасности, повышая эффективность существующих механизмов взаимодействия.

В сфере экономики, торговли и инвестиций Премьер-министр подчеркнул готовность Вьетнама создавать условия для инвестиций крупных иорданских компаний, а также предложил бизнесу двух стран изучить возможности совместного сотрудничества, особенно в областях развития инфраструктуры, зелёной экономики, цифровой экономики, телекоммуникаций, производства, переработки сельхозпродукции, а также содействие связям между стартап-экосистемами и инновационными экосистемами между двумя странами.

В области сельского хозяйства Премьер-министр отметил необходимость поиска новых моделей сотрудничества для повышения эффективности и сокращения издержек производства.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и король Абдалла II обсудили также меры по расширению сотрудничества в сферах образования и подготовки кадров, народных обменов, туризма, здравоохранения, совершенствования правовой базы. Король Иордании заявил, что поручит соответствующим органам рассмотреть вопрос о скорейшем предоставлении стипендий для вьетнамских студентов, изучающих арабский язык, по инициативе Премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Лидеры договорились продолжать координацию и взаимную поддержку на важных многосторонних площадках, особенно в рамках ООН. По случаю визита стороны также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес, включая ситуацию в Восточном море.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Лыонг Кыонг провёл переговоры с королём Иордании

Президент Лыонг Кыонг провёл переговоры с королём Иордании

По приглашению президента Вьетнама Лыонг Кыонга, король Хашимитского Королевства Иордания Абдалла II ибн Аль-Хусейн совершает официальный визит во Вьетнам с 12 по 13 ноября 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top