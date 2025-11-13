НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном
Поздравив с успешными результатами переговоров между королём и президентом Лыонг Кыонгом, Премьер-министр выразил надежду, что двусторонние отношения между Вьетнамом и Иорданией вступят в новую фазу развития с более высоким политическим доверием, углублёнными гуманитарными обменами и более эффективным экономическим сотрудничеством.
Король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подчеркнул желание Иордании укреплять партнёрство с Вьетнамом в различных сферах, подтвердил, что Вьетнам является важным партнёром Иордании в Юго-Восточной Азии, и выразил готовность Иордании стать «воротами» для выхода вьетнамской продукции на рынки Ближнего Востока.
Король также предложил активизировать обмен и взаимодействие между студентами двух стран для укрепления роли «моста» между Вьетнамом и Иорданией.
Для эффективной реализации конкретных результатов визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь и король Абдалла II ибн Аль-Хусейн договорились продолжать укреплять политическое доверие через расширение контактов и обменов делегациями на всех уровнях, особенно на высшем, а также активизировать сотрудничество в области обороны и безопасности, повышая эффективность существующих механизмов взаимодействия.
В сфере экономики, торговли и инвестиций Премьер-министр подчеркнул готовность Вьетнама создавать условия для инвестиций крупных иорданских компаний, а также предложил бизнесу двух стран изучить возможности совместного сотрудничества, особенно в областях развития инфраструктуры, зелёной экономики, цифровой экономики, телекоммуникаций, производства, переработки сельхозпродукции, а также содействие связям между стартап-экосистемами и инновационными экосистемами между двумя странами.
В области сельского хозяйства Премьер-министр отметил необходимость поиска новых моделей сотрудничества для повышения эффективности и сокращения издержек производства.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и король Абдалла II обсудили также меры по расширению сотрудничества в сферах образования и подготовки кадров, народных обменов, туризма, здравоохранения, совершенствования правовой базы. Король Иордании заявил, что поручит соответствующим органам рассмотреть вопрос о скорейшем предоставлении стипендий для вьетнамских студентов, изучающих арабский язык, по инициативе Премьер-министра Фам Минь Тьиня.
Лидеры договорились продолжать координацию и взаимную поддержку на важных многосторонних площадках, особенно в рамках ООН. По случаю визита стороны также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес, включая ситуацию в Восточном море.