Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса

В рамках рабочей поездки в Лаос и сопредседательства 48-го заседания Межправительственного комитета Лаоса и Вьетнама во второй половине дня 3 декабря Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом государства Лаоса Тхонглуном Сисулитом.



На встрече Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит тепло приветствовал Премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленную делегацию Правительства Вьетнама, прибывших в Лаос в особый и значимый для партии, государства и народа Лаоса период.



Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил благодарность и высоко оценил тот факт, что Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Лаос для сопредседательства 48-го заседания Межправительственного комитета сразу после государственного визита товарища Генерального секретаря То Лама вместе с супругой и высокопоставленной делегацией партии и государства Вьетнама, а также после проведения встречи на высшем уровне двух партий.



Он подчеркнул, что это внесло важный вклад в общий успех данных мероприятий, и выразил искреннюю благодарность партии, государству и народу Вьетнама за неизменную искреннюю и всестороннюю поддержку Лаосу на протяжении всей борьбы за национальное освобождение, а также в деле строительства и развития страны сегодня.



Во время встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь сердечно поздравил Лаос с большими и всесторонними достижениями, достигнутыми страной за 50 лет строительства и развития и за 40 лет обновления; с ростом международного авторитета, особенно после успешного председательства в АСЕАН в 2024 году.

Премьер-министр выразил уверенность, что под мудрым руководством Народно-революционной партии Лаоса во главе с Генеральным секретарём, Президентом Тхонглуном Сисулитом, а также под эффективным управлением Правительства, Лаос успешно выполнит Резолюцию XI съезда партии и IX пятилетний план социально-экономического развития, уверенно продвигаясь к успешной организации XII съезда партии и дальнейшему построению мирного, независимого, самостоятельного и процветающего государства.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что великое отношение между двумя народами развивается всё глубже и поднимается на новые высоты; «стратегическая сопряжённость» является объективной потребностью и стратегическим приоритетом развития отношений между двумя странами.



Он подтвердил, что Вьетнам неизменно уделяет высший приоритет особым, уникальным отношениям, всегда плечом к плечу оказывал и будет оказывать Лаосу сильную и всестороннюю поддержку в деле защиты, строительства и развития страны.



Премьер-министр отметил, что Вьетнам стремится и далее укреплять и углублять особое политическое доверие, рассматривая его как ориентир и движущую силу для продвижения сотрудничества во всех областях.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поделился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом ключевыми результатами 48-го заседания Межправительственного комитета Лаоса и Вьетнама и итогами Конференции по инвестиционному сотрудничеству Вьетнам – Лаос 2025, сосредотачиваясь на реализации итогов высокоуровневых визитов, достигнутых соглашений и приоритетных направлений сотрудничества за последние пять лет.



Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит высоко оценил результаты 48-го заседания Межправительственного комитета Лаоса и Вьетнама, которое сопредседательствовали два премьер-министра. Он отметил, что заседание прошло успешно, содержательно и эффективно, при этом были выработаны конкретные меры и дорожные карты; подчеркнул усилия министерств, отраслей и местных органов власти обеих стран в последнее время, особенно активное решение незавершённых проектов, продвижение сотрудничества по ключевым направлениям, что привело к заметным сдвигам в реализации высокоуровневых соглашений.



Поддерживая предложения Премьер-министра Фам Минь Тьиня, Генеральный секретарь, Президент Лаоса выразил уверенность, что результаты нынешнего заседания создадут новый импульс для двустороннего сотрудничества в ближайший период. Значимые достижения, достигнутые обеими сторонами, не только способствуют повышению эффективности всестороннего сотрудничества Лаоса и Вьетнама, но и подтверждают правильность курса на дополнение содержания, укрепление и дальнейшее углубление отношений между двумя странами по направлению «стратегической сопряжённости», согласованному высшим руководством двух партий.