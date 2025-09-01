НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречи с ведущими корпорациями Китая
Сотрудничество с корпорацией «Хуадянь»
В беседе с руководством Китайской энергетической корпорации «Хуадянь» (13 лет подряд входит в рейтинг Fortune Global 500) президент совета директоров Пань Цяньбин сообщил, что корпорация рассматривает Вьетнам как стратегическое направление долгосрочных инвестиций по формуле «1+1+1+N» (одна бизнес-структура + один исследовательский центр + одна производственная база + ряд проектов во Вьетнаме). Совокупные инвестиции корпорации достигли 2,8 млрд долларов США, включая проекты: электростанция Зуенхай 2 (пров. Чавинь) и ветропарки в пров. Даклак.
Пань Цяньбин подчеркнул, что корпорация активно готовит кадры, передает технологии, делится опытом и стремится участвовать в «зелёном переходе» Вьетнама в сферах ветроэнергетики, солнечной энергетики, зелёного водорода, аккумулирования электроэнергии, модернизации электросетей. Он предложил правительству Вьетнама содействовать созданию устойчивой программы долгосрочного сотрудничества.
Сотрудничество с корпорацией Yadea
По вопросу предложений о решениях по переходу населения Вьетнама на экологичный транспорт, на встрече Премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководством ООО «Научно-техническая группа Yadea» старший вице-президент корпорации Ван Цзячжун отметил, что Yadea является крупнейшим в мире производителем двухколёсных электромобилей.
Во Вьетнаме корпорация с 2019 года построила завод по выпуску электроскутеров в провинции Бакзянг и продолжает расширять инвестиции, увеличивая проектную мощность до 2 миллионов единиц в год, обеспечивая продукцией рынок Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии.
Выражая стремление развивать экосистему электротранспорта во Вьетнаме, Ван Цзячжун предложил стране выработать стратегию, дорожную карту, правила, стандарты и нормативы для формирования экосистемы электротранспорта, включая производство аппаратного и программного обеспечения, развитие инфраструктуры и использование электромобилей, чтобы корпорация имела основу для сотрудничества и инвестиций.
Сотрудничество с корпорацией CHEC («Хуа Тхе»)
В части передачи технологий и инвестиций в проекты транспортного соединения с Китаем, утром того же дня Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством корпорации China Harbour Engineering Company (CHEC). Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал корпорацию CHEC за сотрудничество с вьетнамскими предприятиями, внедрение новых технологий в реализацию инфраструктурных проектов во Вьетнаме, а также за определение стратегии долгосрочных инвестиций в стране.
Сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB)
В части поддержки Вьетнама в строительстве и соединении с сетью АСЕАН, в ходе рабочей встречи Премьер-министра Правительства Фам Минь Тьиня с руководством Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в реализации ключевых инвестиционных проектов Вьетнама в сферах развития инфраструктурной связности, повышения логистического потенциала и социально-экономического развития, а также о финансировании как государственных предприятий, так и частного сектора.