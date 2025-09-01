Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречи с ведущими корпорациями Китая

По сообщению корреспондента ВИА, в рамках участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и рабочего визита в Китай утром 31 августа в городе Тяньцзинь Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречи с ведущими корпорациями КНР в сферах энергетики, инфраструктуры, производства электромобилей и банковского дела.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя совета директоров научно-технической корпорации Huadian (Хуадянь) Пань Цяньбин. Фото: VGР  
Во время переговоров Премьер-министр и руководители корпораций подвели итоги реализации договорённостей, достигнутых ранее, в частности выполнения соглашений на высшем уровне в соответствующих сферах; определили задачи по продвижению сотрудничества в ближайшее время через конкретные программы и проекты. Среди приоритетов – поддержка Вьетнама в развитии энергетической экосистемы; выработка решений по переходу на «зелёный» транспорт для населения; содействие финансированию проектов по подключению Вьетнама к энергосетям АСЕАН и развитию транспортных связей с Китаем.

Сотрудничество с корпорацией «Хуадянь»

В беседе с руководством Китайской энергетической корпорации «Хуадянь» (13 лет подряд входит в рейтинг Fortune Global 500) президент совета директоров Пань Цяньбин сообщил, что корпорация рассматривает Вьетнам как стратегическое направление долгосрочных инвестиций по формуле «1+1+1+N» (одна бизнес-структура + один исследовательский центр + одна производственная база + ряд проектов во Вьетнаме). Совокупные инвестиции корпорации достигли 2,8 млрд долларов США, включая проекты: электростанция Зуенхай 2 (пров. Чавинь) и ветропарки в пров. Даклак.

Пань Цяньбин подчеркнул, что корпорация активно готовит кадры, передает технологии, делится опытом и стремится участвовать в «зелёном переходе» Вьетнама в сферах ветроэнергетики, солнечной энергетики, зелёного водорода, аккумулирования электроэнергии, модернизации электросетей. Он предложил правительству Вьетнама содействовать созданию устойчивой программы долгосрочного сотрудничества.

Сотрудничество с корпорацией Yadea

По вопросу предложений о решениях по переходу населения Вьетнама на экологичный транспорт, на встрече Премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководством ООО «Научно-техническая группа Yadea» старший вице-президент корпорации Ван Цзячжун отметил, что Yadea является крупнейшим в мире производителем двухколёсных электромобилей.

Во Вьетнаме корпорация с 2019 года построила завод по выпуску электроскутеров в провинции Бакзянг и продолжает расширять инвестиции, увеличивая проектную мощность до 2 миллионов единиц в год, обеспечивая продукцией рынок Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии.

Выражая стремление развивать экосистему электротранспорта во Вьетнаме, Ван Цзячжун предложил стране выработать стратегию, дорожную карту, правила, стандарты и нормативы для формирования экосистемы электротранспорта, включая производство аппаратного и программного обеспечения, развитие инфраструктуры и использование электромобилей, чтобы корпорация имела основу для сотрудничества и инвестиций.

Сотрудничество с корпорацией CHEC («Хуа Тхе»)

В части передачи технологий и инвестиций в проекты транспортного соединения с Китаем, утром того же дня Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством корпорации China Harbour Engineering Company (CHEC). Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал корпорацию CHEC за сотрудничество с вьетнамскими предприятиями, внедрение новых технологий в реализацию инфраструктурных проектов во Вьетнаме, а также за определение стратегии долгосрочных инвестиций в стране.

Сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB)

В части поддержки Вьетнама в строительстве и соединении с сетью АСЕАН, в ходе рабочей встречи Премьер-министра Правительства Фам Минь Тьиня с руководством Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в реализации ключевых инвестиционных проектов Вьетнама в сферах развития инфраструктурной связности, повышения логистического потенциала и социально-экономического развития, а также о финансировании как государственных предприятий, так и частного сектора.

ВИА/ИЖВ

