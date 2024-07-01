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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел беседу с крупными южнокорейскими предприятиями
На беседе премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что отношения между Вьетнамом и РК переживают расцвет после 30 лет установления.
Обе стороны стали ведущими партнерами друг друга во многих областях, заявил он, отметив, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг 76,1 миллиарда долларов США. Прямые инвестиции РК во Вьетнам составили 87 миллиардов долларов США, в рамках которых было реализовано около 10 000 проектов.
Глава вьетнамского правительства проинформировал участников о направлениях развития, внешней и оборонной политике Вьетнама, а также о политике в области культурного развития, социального обеспечения, построения политической системы и борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что в условиях сложной и меняющейся ситуации в мире Вьетнам сохраняет стабильную макроэкономическую ситуацию, сдерживая инфляцию и обеспечивая основные балансы, контролируя государственные и внешние долги и обеспечивая хороший экономический рост.
Он выразил надежду, что предприятия РК продолжат расширять сотрудничество и инвестиционную деятельность во Вьетнаме, чтобы в полной мере использовать всестороннее стратегическое партнерство Вьетнама и РК, способствуя увеличению товарооборота между двумя странами до 100 миллиардов долларов США в 2025 году и 150 миллиардов долларов США в 2030 году.
Руководители таких компаний РК, как Hyundai Motors, GS Energy, Doosan Enerbility, KB Financial Group, Hana Financial Group, Shinhan Bank, MB Bank, POSCO International, TKG Taekwang и Seegene Medical Foundation, высоко оценили инвестиционный климат во Вьетнаме, заявив, что они пользуются эффективным сотрудничеством, инвестициями и деловыми операциями во Вьетнаме.
Они выразили заинтересованность в продолжении инвестиций во Вьетнам в области энергетики, особенно возобновляемых источников энергии, СПГ, производства авиационных двигателей, судостроения, создания синхронных и взаимосвязанных центров обработки данных, цифровизации государственных услуг, банковского дела и здравоохранения.
Руководители предприятий выразили надежду, что вьетнамские министерства, ведомства и агентства продолжат продвигать административную реформу, обеспечат стабильное и разнообразное энергоснабжение, а также окажут им поддержку и помощь в вопросах аренды рабочей силы и земли.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что наряду с традиционными областями, обе стороны должны расширить сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика, экономика совместного использования, экономика, основанная на знаниях, и развивающихся отраслях, таких как искусственный интеллект и области, связанные с Четвертой промышленной революцией.
Вьетнамский лидер попросил фирмы РК продолжать оказывать Вьетнаму поддержку в области финансов, создания инфраструктуры, идей по совершенствованию институтов и политики, подготовки высококачественных кадров и разумного управления.
Он предложил инвесторам из РК продолжать участвовать в социальной и благотворительной деятельности во Вьетнаме, а также помогать вьетнамским предприятиям присоединяться к цепочкам поставок РК и глобальным цепочкам создания стоимости.
Лидер сказал, что он верит, что с девизом «три вместе» - слушать, понимать вместе; разделять видение и действия вместе; работать, получать выгоду, побеждать и развиваться вместе; а также с духом «гармонизации интересов, разделения рисков», вьетнамские и южнокорейские предприятия внесут больший вклад в отношения между двумя странами, служа росту обеих стран и обеспечивая лучшую жизнь для людей.
Он поручил вьетнамским министерствам, отраслям и населенным пунктам записать все мнения, высказанные на заседаниях, особенно по вопросам привлечения инвестиций, улучшения условий ведения бизнеса и повышения конкурентоспособности, для рассмотрения.