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Премьер-министр Фам Минь Тьинь присутствовал на церемонии закладки фундамента развлекательного комплекса Хонтхом – Фукуок

Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь присутствовал на церемонии закладки фундамента пляжного курорта и развлекательного комплекса Хонтхом – Фукуок.
  На церемонии закладки фундамента. Фото: ВИA  
Комплекс площадью 310 гектаров будет построен компанией Sun Group с общим объемом инвестиций около 50 триллионов донгов и будет включать в себя аквапарк, тематический парк, аквариум, оперный театр и экологический курорт. Он будет превращен в тропический рай с различными видами тропических деревьев, которые будут посажены.

Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал активное развитие Фукуока в последние годы и попросил провинцию разработать соответствующую политику для мобилизации ресурсов, чтобы обеспечить устойчивое развитие острова.

Он отметил вклад Sun Group в превращение туризма в экономический центр острова и выразил надежду, что группа продолжит свои усилия и будет развивать свои проекты в соответствии с политикой партии и правилами государства, оказывая помощь в обеспечении социального благополучия и развитии культурной индустрии страны.

ИЖВ/ВИА

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