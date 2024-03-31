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Премьер-министр Фам Минь Тьинь присутствовал на церемонии закладки фундамента развлекательного комплекса Хонтхом – Фукуок
Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал активное развитие Фукуока в последние годы и попросил провинцию разработать соответствующую политику для мобилизации ресурсов, чтобы обеспечить устойчивое развитие острова.
Он отметил вклад Sun Group в превращение туризма в экономический центр острова и выразил надежду, что группа продолжит свои усилия и будет развивать свои проекты в соответствии с политикой партии и правилами государства, оказывая помощь в обеспечении социального благополучия и развитии культурной индустрии страны.