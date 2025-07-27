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Премьер-министр Фам Минь Тьинь присоединился к национальной церемонии зажжения свечей в память о павших бойцах
На мероприятие собрались руководители министерств, центральных ведомств, организаций и местных органов власти, а также матери – героини Вьетнама, семьи инвалидов войны и павших бойцов, а также тысячи молодых людей со всей провинции.
Национальное кладбище павших бойцов Чыонгшон является местом упокоения 10 263 солдат, которые отдали свою жизнь на легендарном тропе Хо Ши Мина во время войны сопротивления против США.
В торжественной атмосфере вечера премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты возложили цветы, воскурили благовония и почтили минутой молчания память президента Хо Ши Мина и павших бойцов, отдавших свою жизнь за национальную независимость и свободу.
Глава правительства от всего сердца отдал дань уважения поколениям революционных предшественников, которые посвятили себя и пожертвовали собой ради достижений страны и растущего международного авторитета сегодня.
От имени партии и государства он передал сердечный привет и глубокую благодарность революционерам, матерям – героям Вьетнама, Героям Народных Вооруженных сил, инвалидам войны, больным солдатам, семьям, павших бойцов и всем тем, кто имел заслуги перед революцией.
Мероприятие, организованное совместно Коммунистическим союзом молодежи имени Хошимина, Министерством внутренних дел и провинцией Куангчи, было направлено на то, чтобы почтить память и выразить глубокую благодарность тем, кто отдал свои жизни за дело освобождения и защиты.
На мероприятие собрались руководители министерств, центральных ведомств, организаций и местных органов власти, а также матери – героини Вьетнама, семьи инвалидов войны и павших бойцов, а также тысячи молодых людей со всей провинции.
Национальное кладбище павших бойцов Чыонгшон является местом упокоения 10 263 солдат, которые отдали свою жизнь на легендарном тропе Хо Ши Мина во время войны сопротивления против США.
В торжественной атмосфере вечера премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты возложили цветы, воскурили благовония и почтили минутой молчания память президента Хо Ши Мина и павших бойцов, отдавших свою жизнь за национальную независимость и свободу.
Глава правительства от всего сердца отдал дань уважения поколениям революционных предшественников, которые посвятили себя и пожертвовали собой ради достижений страны и растущего международного авторитета сегодня.
От имени партии и государства он передал сердечный привет и глубокую благодарность революционерам, матерям – героям Вьетнама, Героям Народных Вооруженных сил, инвалидам войны, больным солдатам, семьям, павших бойцов и всем тем, кто имел заслуги перед революцией.
Он призвал к более активным усилиям по продвижению движений «благодарности» и «возмещения долга чести», а также к обеспечению своевременного и эффективного осуществления всех мер поддержки. Он также призвал к более активной мобилизации социальных ресурсов для строительства домов благодарности, пожертвования сберегательных книжек, ухода за матерями - героинями и поддержки раненых ветеранов и их семей.
Кроме того, он подчеркнул необходимость создания новых механизмов и оказания практической поддержки участникам революции, особенно в области развития домашнего хозяйства и малого бизнеса, что позволит им улучшить свою жизнь и внести вклад в процветание страны.
Премьер-министр также подчеркнул важность информирования общественности, особенно молодого поколения, о патриотизме и признательности тем, кто пожертвовал собой ради страны.
В частности, он попросил Коммунистический союз молодежи имени Хо Ши Мина начать кампанию по сбору и сохранению рассказов и фотографий ветеранов войны и павших героев.
«Каждая зажженная сегодня свеча - это не только дань уважения прошлому, но и свет, освещающий наше будущее, - обещание, что мы будем жить достойно их жертвы», - сказал он.
Нынешнее и будущие поколения навсегда запомнят жертву героев, отдавших свою жизнь за страну и народ, - утверждает он.
После церемонии премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты зажгли свечи и воскурили благовония на всех 10 263 могилах на кладбище. По всей стране аналогичные мероприятия были проведены в мемориальных зонах, где были зажжены тысячи свечей в честь павших героев нации.
Ежегодная церемония зажжения свечей, проводимая 27 июля, является глубоко значимым событием, которое укрепляет дух благодарности и национальной гордости среди молодежи и широкой общественности.
По этому случаю премьер-министр вручил 80 подарков семьям тех, кто отдал свою жизнь на службе нации, и стал свидетелем передачи 29 портретов павших бойцов, восстановленных с помощью искусственного интеллекта, их семьям - жест, отражающий глубокое уважение и память молодого поколения.