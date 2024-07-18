Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял экспертов Университета Фулбрайта во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (в центре справа) и председатель попечительского совета Вьетнамского университета Фулбрайта Томас Валлели на встрече в Ханое 17 июля. Фото: ВИA



Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам переходит к модели быстрого и устойчивого экономического развития, используя науку, технологии и инновации, а также достижения Четвертой промышленной революции. По его словам, страна также продвигает три стратегических прорыва в области институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры.



Он предложил Томасу Валли и экспертам продолжать оказывать поддержку Вьетнаму путем консультирования по вопросам политики, передачи технологий, обучения персонала и обмена опытом в области интеллектуального управления. Глава правительства поблагодарил Томаса Валли, который также является бывшим директором Вьетнамской программы в Гарвардском университете, за его значительный вклад, особенно в области образования и политического диалога, которые способствовали улучшению экономического управления Вьетнама и укреплению вьетнамско-американских отношений.Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам переходит к модели быстрого и устойчивого экономического развития, используя науку, технологии и инновации, а также достижения Четвертой промышленной революции. По его словам, страна также продвигает три стратегических прорыва в области институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры.Он предложил Томасу Валли и экспертам продолжать оказывать поддержку Вьетнаму путем консультирования по вопросам политики, передачи технологий, обучения персонала и обмена опытом в области интеллектуального управления.

Премьер-министр также обратился к различным министерствам, секторам и органам власти города Хошимин, где расположен университет, с просьбой гибко проводить политику и создавать благоприятные условия для партнеров и инвесторов, включая Университет Фулбрайта во Вьетнаме, для работы и развития в соответствии с законом.



Гости высоко оценили достижения Вьетнама в области социально-экономического развития, а также решительное, гибкое и эффективное управление и деятельность правительства и премьер-министра в условиях глобальных вызовов.



Признавая потенциал развития Вьетнама, особенно в области цифровой инфраструктуры, энергетической инфраструктуры и облачных вычислений, Томас Валлели подтвердил свою готовность к дальнейшей поддержке и тесному сотрудничеству в интересах устойчивого развития Вьетнама.



