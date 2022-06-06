Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 4-м Вьетнамском экономическом форуме

Мероприятие в Хошимине было совместно организовано Отделом ЦК партии по экономическим вопросам, правительством и городом Хошимин.

Помимо заседания высокого уровня, в тот же день проводятся еще три тематических семинара по развитию стабильных цепочек поставок рабочей силы после пандемии, развитию рынка капитала и недвижимости, а также по модернизации технологий, цифровой трансформации и диверсификации цепочек поставок.

На заседании высокого уровня делегаты обсудили и обменялись мнениями о содержании независимой и самостоятельной экономики Вьетнама в новых условиях и ситуации.

Форум представляет собой площадку, где руководители министерств, ведомств, отраслей, регионов, организаций и предприятий, а также эксперты могут оценивать и прогнозироть международную экономическую ситуацию и новые тенденции в мире после пандемии COVID-19 в различных аспектах.

Ожидается также, что они определят возможности и вызовы вьетнамской экономики, проанализируют достижения, недостатки и ограничения социально-экономического развития страны и реагирование на пандемию.

Форум также ищет идеи и рекомендации по реформе, реструктуризации экономики и мобилизации ресурсов для развития.