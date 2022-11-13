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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 17-м Восточноазиатском саммите
По сообщению спецкора ВИА, утром 13 ноября в Пномпене (Камбоджа) в рамках рабочей программы 40-го и 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ними конференций премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 17-м Восточноазиатском саммите (EAS) вместе с лидерами стран АСЕАН и партнеров EAS, включая Китай, Японию, Корею, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Россию и США, и Генеральным секретарем АСЕАН. Гости саммита - председатель Совета Европы и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили о сотрудничестве в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на 17-м саммите АСЕАН-Восточная Азия (EAS). Фото: Зыонг Жанг/ВИА
На саммите, обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, лидеры согласились с тем, что EAS следует повышать свою роль и вносить действенный вклад в усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе. Страны подчеркнули разделение выгод и ответственность за обеспечение мира, стабильности, безопасности судоходства и авиации в Восточном море, а также воздержание от действий, усиливающих напряженность и осложняющих ситуацию, призывали не милитаризовать, применять силы, не угрожать применением сил, мирным путем урегулировать споры на основе международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), призывали АСЕАН и Китай к полному и эффективному осуществлению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и разработать эффективный, содержательный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, в том числе ЮНКЛОС 1982 года.
Партнеры EAS выразили обеспокоенность сохраняющейся сложной ситуацией в Мьянме, последними событиями на Корейском полуострове, конфликтом на Украине, и подчеркнули, что разногласия должны решаться мирным путем, с соблюдением основных принципов Устава ООН, Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДОД) и международного права.
Выступая на встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в нынешних сложных условиях присутствие всех лидеров EAS на этом саммите является большим успехом, демонстрирующим единство, жизненную силу и привлекательность EAS. Касаясь сотрудничества EAS на ближайшее время, премьер-министр подчеркнул, что приоритет следует отдавать содействию восстановлению экономики на основе устойчивого развития, открытой торговли и обеспечения бесперебойных цепочек поставок, призвав страны срочно открыть доступ на рынки, создать благоприятные условия для движения товаров и услуг, усиливать интеграцию, преодолевать нарушение цепочек поставок, содействовать продвижению многосторонности, свободной, справедливой и инклюзивной торговли.
Премьер-министр попросил партнеров EAS поддержать усилия АСЕАН по развитию субрегиона, включая Меконга, способствуя сокращению разрыва в развитии и содействуя справедливому, устойчивому, инклюзивному и инклюзивному развитию.
Разделяя взгляды по региональным и международным вопросам, премьер-министр Вьетнама подтвердил принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, призвал страны работать вместе, чтобы превратить Восточное море в море мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития, мирным путем решать конфликты, призвал международное сообщество и страны EAS поддержать усилия по скорейшему достижению эффективного, действенного, справедливого и разумного COC для всех заинтересованных сторон, в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982. Фам Минь Тьинь предложил партнеров поддержать АСЕАН в реализации Консенсуса из пяти пунктов и помочь Мьянме в поиске решений для стабилизации ситуации.
* Сразу после саммита EAS-17 лидеры стран приняли участие в церемонии закрытия 40-го и 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ними конференций на высоком уровне, а также церемонии передачи Индонезии председательства АСЕАН.
В своем выступлении в качестве ротационного председателя АСЕАН в 2023 году президент Индонезии объявил, что темой АСЕАН 2023 года является "ASEAN Matters: The Epicentrum of Growth", и поделился рядом приоритетов, которые Индонезия будет продвигать в 2023 году.
Во второй половине дня 13 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация покинули Пномпень, успешно завершив свой официальный визит в Камбоджу и участие в 40-м, 41-м саммитах АСЕАН и связанных конференций на высоком уровне.