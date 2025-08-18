НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии объявления Всемирного культурного наследия Йенты – Виньнгием – Коншон, Кьепбак
В своём выступлении глава Правительства подчеркнул, что признание данного комплекса ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием является не только гордостью трёх провинций и города, но и чествованием уникальных ценностей буддийской школы Чуклам, сыгравших важную роль в формировании духовного облика и идентичности вьетнамского народа.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выдвинул ряд требований и ключевых решений по сохранению и популяризации ценности наследия. Он отметил необходимость завершения национальной и местной нормативно-правовой базы для охраны межпровинциального наследия. Одновременно глава Правительства поручил чётко определить роль и ответственность органов управления и общин в вопросах совместной охраны.
Премьер-министр также распорядился разработать комплексный план управления при участии министерств, ведомств и местных властей, где провинция Куангнинь выступит координатором. План должен предусматривать идентификацию всех возможных рисков, меры реагирования на стихийные бедствия и эффективные способы регулирования туристических потоков.
Фам Минь Тьинь подчеркнул: «Каждый гражданин станет своего рода “культурным послом”, распространяя и рекламируя уникальный образ данного комплекса памятников и достопримечательностей в мире, особенно на цифровых платформах, при этом в то же время народ остаётся и центром, и субъектом в процессе развития наследия».
Особая художественная программа «Звуки Йенты — наследие на тысячелетия» воссоздала путь императора Чан Нян Тонга, который после завершения миссии просвещённого государя избрал Йенты местом ухода в монашество и основал буддийскую школу Чуклам с философией «Жить в миру и радоваться постижению учения», несущей ценности примирения, мира и гармонии.
Председатель Народного комитета провинции Куангнинь Фам Дык Ан, выступая от имени трёх местностей, подтвердил обязательство максимально проявлять ответственность и тесно координировать действия для управления наследием в соответствии с законодательством и Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия. Он отметил, что регионы будут обеспечивать сохранение подлинной ценности наследия, одновременно проявляя творческий и гармоничный подход в контексте устойчивого развития.
С чувством гордости и высокой ответственности провинции Куангнинь, Бакнинь и город Хайфон уверены, что комплекс памятников и достопримечательностей Йенты – Виньнгием – Коншон, Кьепбак продолжит сиять, являясь не только символом культурно-духовной жизни Вьетнама, но и привлекательным местом, пробуждающим ценности мира, гуманизма и мудрости.
Выступая на церемонии, представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер особо отметил всемирное значение Йенты, заключающееся в том, что он представляет Вьетнам как в духовном измерении, так и в плане национальной идентичности. Именно здесь возник буддизм школы Чуклам — пример того, как национальная идентичность формировалась путём синтеза буддизма и духовных культурных ценностей.