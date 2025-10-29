Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закрытия 47-го саммита АСЕАН

Возглавляемая премьер-министром Фам Минь Тьинем вьетнамская делегация активно и результативно участвовала почти в 20 многосторонних мероприятиях в рамках саммита.
  Церемония закрытия 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 28 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принял участие в церемонии закрытия 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов, а также в церемонии передачи председательства в АСЕАН от Малайзии к Филиппинам.

После трёх напряжённых рабочих дней, включавших более 20 мероприятий, 47-й саммит АСЕАН и сопутствующие встречи завершились успешным итогом.

Выступая на церемонии закрытия саммита, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим поблагодарил все государства-члены и партнёров за их содержательный вклад и настойчивые усилия, которые способствовали успешному проведению мероприятия - «события, ведомого упорством и здравым смыслом в неспокойное время», ярким результатом «пути АСЕАН».

Достигнутые результаты придадут новый импульс процессу региональной интеграции, укрепят синергию и повысит роль и влияние «инклюзивного и устойчивого» Сообщества АСЕАН, соответствуя теме 2025 года, и подготовят объединение к новому этапу развития уже в составе 11 государств-членов.

Итоги саммитов между АСЕАН и её партнёрами также подтвердили центральную роль Ассоциации и способствовали дальнейшему укреплению и расширению внешних связей во имя мира, стабильности и развития.

Принимая председательство в АСЕАН в 2026 году от премьер-министра Малайзии, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил тему предстоящего года: «Совместно управляя нашим будущим» (Navigating our future together) - с тремя основными приоритетами: укрепление мира и безопасности, развитие коридоров процветания и содействие расширению прав и возможностей граждан.

Возглавляемая премьер-министром Фам Минь Тьинем вьетнамская делегация активно и результативно участвовала почти в 20 многосторонних мероприятиях в рамках саммита, представив ряд важных ориентиров, формирующих будущее АСЕАН.

Дружеские и конструктивные отношения сотрудничества между Вьетнамом и партнёрами также получили дальнейшее развитие благодаря более чем 20 двусторонним встречам. Вклад, предложения и инициативы Вьетнама были направлены на продвижение строительства сплочённого, самостоятельного, инклюзивного и устойчивого сообщества АСЕАН, ставящего жителей в центр и увязывающего развитие национальное с развитием региональным.

ВИА/ИЖВ

