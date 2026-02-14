Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закрытия Весенней ярмарки 2026 года

1-я Весенняя ярмарка 2026 года под девизом «Соединяя процветание — встречая блистательную весну» вышла за рамки обычного мероприятия по торговому продвижению и стала «звучным барабанным боем открытия», возвестившим о благоприятном старте и новом этапе развития страны впечатляющими результатами. Ярмарку посетили более 500 тысяч человек из всех провинций и городов страны, а также многочисленные международные делегации, прибывшие для осмотра экспозиций, покупок и заключения торговых и инвестиционных контрактов.





Более 3 тысяч стендов и десятки тысяч образцов продукции — лучших товаров Вьетнама со всех регионов страны — создали пространство, наполненное национальной культурной самобытностью, живо передав атмосферу радостного весеннего праздника, тёплого и семейного духа Тэта, открыв «путешествие по весеннему Вьетнаму» с разнообразными культурными, гастрономическими и интерактивными программами, гармонично сочетающими народные традиции и современность.





Ярмарка способствовала соединению спроса и предложения; укреплению связей между предприятиями; налаживанию контактов между потребителями и производителями; объединению духовных и материальных ценностей; стала площадкой для покупок, заключения торговых и инвестиционных соглашений, а также для бурного развития электронной коммерции в эпоху цифровизации и «зелёной» трансформации.





Выступая на церемонии закрытия, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что успех 1-й Весенней ярмарки 2026 года измеряется не только позитивными экономическими, торговыми и инвестиционными результатами, но и её широким культурно-социальным воздействием. Это наглядное подтверждение внутренней силы нации, силы доверия, духа единства, стремления к развитию, самостоятельности и самодостаточности всего народа.









По словам главы Правительства, ярмарка утвердила себя как эффективный канал стимулирования внутреннего потребления — одного из важнейших драйверов роста; как динамичный мост между внутренней и международной торговлей; как свидетельство мощной трансформации и стремления к расширению глобального присутствия вьетнамских товаров и брендов, получивших глубокое признание, позитивные отклики и новые экспортные возможности со стороны зарубежных партнёров.





Ярмарка также подтвердила жизнеспособность духа кампании «Вьетнамцы предпочитают вьетнамские товары». Её успех показал доверие, гордость и приоритетное отношение как отечественных, так и зарубежных потребителей к национальной продукции высокого качества, с современным дизайном и высокой интеллектуальной составляющей.





Мероприятие стало не только пространством встречи спроса и предложения, но и местом единения народа прочной нитью «национальной солидарности и братства», идеальной культурной площадкой.





Чтобы максимально использовать достигнутые результаты и превратить «весенние возможности» в «успех всего года», Премьер-министр поручил Министерству промышленности и торговли подвести итоги и провести всестороннюю оценку организации ярмарки, извлечь ценные уроки, сосредоточиться на разработке стратегии реализации кампании «Вьетнамцы предпочитают вьетнамские товары» в новых условиях, осуществив переход от позиции «предпочтения» к состоянию «доверия, любви и гордости» при использовании отечественной продукции.





Объявляя о закрытии первой Весенней ярмарки 2026 года, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на встречу на будущих национальных торговых ярмарках с «шестью более»: больший масштаб — более высокий уровень — более глубокая интеграция — более профессиональная организация — более широкое распространение — и большие выгоды для народа.





В ходе церемонии Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь и заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон вручили 64 почётных сертификата организациям, учреждениям и предприятиям, внёсшим значительный вклад в создание яркого образа и успеха 1-й Весенней ярмарки 2026 года.