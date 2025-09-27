Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки фундамента двух крупных проектов в Хайфоне

Вечером 26 сентября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии закладки фундамента проекта по развитию инфраструктуры промышленной зоны Танчао (первый этап) и проекта тепловой электростанции (ТЭЦ) по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хайфоне.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на церемонии закладки фундамента. Фото: ВИА  
Инвестиционный проект по развитию инфраструктуры промышленной зоны Танчао реализуется акционерным обществом Vinhomes Хайфон – инвестором проекта. Промышленная зона занимает площадь почти 227 га, расположена в общинах Кйенхынг и Нгизыонг; общий объём инвестиций на первом этапе превышает 4 000 миллиардов донгов. Строительство промышленной зоны Танчао рассчитано на 5 лет, и ожидается, что она станет одним из новых драйверов роста, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Хайфона и превращению его в образцовый промышленный центр страны.

Проект строительства ТЭЦ на СПГ в Хайфоне реализуется консорциумом инвесторов: корпорацией Vingroup, акционерной компанией и акционерной компанией VinEnergo – в качестве заказчиков. Завод займёт площадь почти 100 га, общий объём инвестиций составляет более 178 000 миллиардов донгов.

Проектная мощность электростанции составляет 4 800 МВт (этап 1 – 1 600 МВт, этап 2 – 3 200 МВт). Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2030 года. Предполагается, что предприятие будет обеспечивать выработку около 9,6 млрд кВт·ч/год (этап 1) и 19,2 млрд кВт·ч/год (этап 2). Это станет крупнейшей теплоэлектростанцией во Вьетнаме и одной из ведущих в мире электростанций, работающих на СПГ.

Выступая на мероприятии, Премьер-министр отметил, что начало реализации двух проектов соответствует стратегии развития страны, направленной на реструктуризацию экономики и обновление модели роста для обеспечения быстрого и устойчивого развития. В частности, промышленная зона Танчао будет привлекать избирательные инвестиции в проекты высоких технологий; инвесторы обязаны осуществлять передачу технологий, участвовать в подготовке кадров и передаче управленческого опыта. В то же время ТЭЦ на СПГ в Хайфоне является образцовым проектом «зелёного» развития.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр провёл рабочую встречу с Центральной военной комиссией и МНО по вопросам оборонной промышленности

Днём 27 сентября член Политбюро, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны (МНО) по вопросам оборонной промышленности.
