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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в форуме «Мобилизация ресурсов для зеленого перехода»

Вьетнам нуждается в международной поддержке, финансовом сотрудничестве, передовых технологиях и высококвалифицированных кадрах для обеспечения зеленого перехода, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь на бизнес-форуме в Дубае 2 декабря.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь наблюдает за обменом документами о сотрудничестве на бизнес-форуме. Фото: ВИA  
Вьетнамский бизнес-форум на тему "Мобилизация ресурсов для зеленого перехода" был проведен совместно Министерством планирования и инвестиций Вьетнама, посольством Вьетнама в ОАЭ и Глобальным советом по ветроэнергетике. В нем приняли участие представители Организационного комитета COP28 и около 200 руководителей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), международных организаций, компаний, работающих в сфере энергетики, производства, финансов и банковского дела, а также инвестиционных фондов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь ознакомил участников с положением дел во Вьетнаме, подчеркнув, что страна не будет жертвовать социальным прогрессом, равенством, благосостоянием и окружающей средой ради экономического роста.

Он подчеркнул, что страна уделяет особое внимание развитию цифровой экономики, зеленого перехода, циркулярной экономики, экономики, основанной на знаниях, и экономики совместного пользования, при этом наука, технологии и инновации рассматриваются как новая движущая сила, а зеленый переход - как цель и стратегический выбор.

Вьетнам сосредоточит усилия на построении планов социально-экономического развития в соответствии со своим особым потенциалом, выдающимися возможностями и конкурентными преимуществами, обеспечивая при этом правовую поддержку бизнесу, устраняя препятствия и защищая его законные права и интересы, пообещал он.

Он использовал этот повод, чтобы призвать партнеров продолжать поддерживать зеленое развитие Вьетнама в духе «гармонизации выгод и разделения рисков».

На форуме лидеры международных организаций и бизнеса высоко оценили инвестиционный климат во Вьетнаме, особенно стратегию зеленого развития страны, и разделили мнение о том, что Вьетнам обладает большим потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, особенно энергии ветра.

Делегаты провели углубленные дискуссии по ускорению зеленого перехода во Вьетнаме путем оптимизации его ветроэнергетического потенциала, а также предложили политику и решения в этой области, включая меры по стимулированию участия финансового сектора в процессе зеленого перехода и необходимые условия для мобилизации крупномасштабного финансового финансирования.

На форуме было подписано множество соглашений о сотрудничестве, охватывающих авиацию, сделки по углеродному кредитованию и сокращению выбросов углерода, а также торговое сотрудничество.

ИЖВ/ВИА

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