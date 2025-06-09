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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в Форуме по зелёной экономике и финансам в Монако
В качестве главного гостя Форума Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с важной речью на пленарной сессии, посвящённой вопросам устойчивого управления и финансирования океанов. Он подчеркнул, что океан — это не только источник природных ресурсов и колыбель жизни, но и жизненное пространство, соединяющее человека с природой во всех странах. Для Вьетнама, обладающего более чем 3 000 км морского побережья, эффективное и устойчивое развитие морской экономики является объективной необходимостью, стратегическим выбором на пути к превращению страны в мощную морскую державу и государство с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Оценивая текущую ситуацию, Премьер-министр Фам Минь Тьинь указал на парадокс и выразил серьёзную обеспокоенность тем, что цели по сохранению и устойчивому использованию океана получают наименьший уровень инвестиций среди 17 Целей устойчивого развития ООН, несмотря на то, что океан занимает 70% поверхности Земли.
Для решения этой проблемы Премьер-министр предложил всеобъемлющий, всеобщий и глобальный подход, основанный на принципах справедливости, инклюзивности и устойчивости, направленный на совместное сохранение и развитие «голубого» океана.
Он отметил необходимость сосредоточить ресурсы в трёх ключевых направлениях: 1/ Усиление инвестиций в научные исследования, развитие и применение морских технологий, активное содействие передаче технологий, научному сотрудничеству, обмену опытом и совместному созданию глобальной базы данных о морях и океанах; 2/ Повышение эффективности мобилизации и использования ресурсов для устойчивого развития морской экономики в духе модели: «Государство задаёт направление — бизнес является пионером — народ идёт в ногу — международные организации создают условия и оказывают поддержку». В этом контексте Вьетнам готов стать страной, опробующей модель зелёного финансового океанского экосообщества; Укрепление межконтинентальных, межрегиональных и межгосударственных связей, а также глобального управления океанами на основе принципов: «ООН в центре — международное право как фундамент — международное сотрудничество как движущая сила». Это будет способствовать формированию «полюсов роста зелёной морской экономики» и соединению глобальных морских экономических центров. Вьетнам готов активно участвовать и вносить вклад в развитие этой сети в Восточном море - стратегически важном морском регионе мира.
Подходы и предложения Премьер-министра Фам Минь Тьиня были высоко оценены и поддержаны мировыми лидерами и участниками форума.