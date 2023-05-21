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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в сессиях расширенного саммита G7

20 мая в г. Хиросима Премьер-министр Японии Кисида Фумио председательствовал на церемонии встречи Премьер-министра Фам Минь Тьиня и глав стран, участвующих в расширенном саммите G7.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на второй сессии. Фото: ВИА  
После церемонии встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с речью на перовой сессии расширенного саммита G7 «Сотрудничество в преодолении мультикризиса».

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул настоятельную необходимость создания новой движущей силы для восстановления роста и глобального экономического развития в более зеленом, чистом и устойчивом направлении.

Глава вьетнамского Правительства выступил с посланием о содействии развитию более практического и эффективного глобального партнерства. Они подчеркнул, что укрепление международной солидарности и приверженность многостороннему сотрудничеству являются ключом к решению нынешних сложных вызовов и что необходимо обеспечить, чтобы люди находились в центре внимания, стали движущей силой, субъектом, ресурсом и целью развития.

Во второй половине того же дня Премьер-министр выступил на сессии «Совместные усилия по поддержанию устойчивой планеты», посвященной адаптации к изменению климата, переходу к устойчивой энергетике и охране окружающей среды.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что цели, связанные с устойчивым развитием, реагированием на изменение климата, сокращением выбросов и энергетическим переходом, могут быть достигнуты только через глобальный, общечеловеческий подход, мультилатеразим, устойчивость каждой страны и широкое международное сотрудничество.

Он предложил странам G7 и международным организациям усилить оказание поддержки развивающимся странам в областях передачи технологий, повышения потенциала разработки институтов, инфраструктуры, человеческих ресурсов, методов управления и создания экосистем развития чистой энергетики.

20 мая во второй половине дня Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в дискуссионном заседании, посвященном инициативе «Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций» (PGII). Это важная инициатива G7 по продвижению инвестиций в высококачественную инфраструктуру в развивающихся странах посредством мобилизации государственного финансирования и государственно-частного партнерства.

Нянзан/ВИА

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