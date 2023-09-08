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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в саммите АСЕАН с Австралией и ООН
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что за почти 50 лет развития отношений АСЕАН и Австралия стали близкими соседями, надежными партнерами и искренними друзьями, он подчеркнул, что для достижения новых высот в ближайшие 50 лет необходимо укреплять торгово-экономическую интеграцию в сбалансированном и устойчивом направлении, координировать действия в реализации Соглашения AANZFTA, способствующее либерализации торговли и инвестиций, а также расширению связей.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь добавил, что развитие высококачественных человеческих ресурсов является стратегическим прорывом в отношениях АСЕАН-Австралия ради будущего устойчивого развития для людей.
Премьер-министр также выразил надежду, что Австралия продолжит уделять внимание и поддерживать развитие субрегиона Меконга, включая регион дельты Меконга, в рамках партнерства Меконг-Австралия.
По итогам саммита лидеры приняли Совместную декларацию об укреплении сотрудничества в целях обеспечения продовольственной безопасности в период кризиса.
* 13-й саммит АСЕАН-Организации Объединенных Наций (ООН) разделяет видение и приверженность поддержанию многосторонности, уважения верховенства закона и укреплению координации для реагирования на глобальные вызовы.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в сегодняшнем контексте реагирование на глобальные проблемы может быть успешным только посредством глобального, общечеловеческого подхода и продвижения плюрализма, обеспечения справедливости и правосудия.
Премьер-министр надеется, что Всеобъемлющее партнерство АСЕАН-ООН действительно станет одним из ведущих сил в укреплении международной солидарности. Обе стороны должны активно координировать свои действия для реализации Дорожной карты сплочения Сообщества АСЕАН до 2025 года и Повестки дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года. Глава правительства Вьетнама также предложил ООН уделить особое внимание и поддержать Вьетнам и страны бассейна реки Меконг в устойчивом управлении и использовании водных ресурсов, улучшении потенциала реагирования на изменение климата и повышение уровня моря. В то же время премьер-министр предложил оказать поддержку Вьетнаму в успешной реализации Соглашения о партнерстве в области равного энергетического перехода (JETP), переходе к зеленой экономике и экономике замкнутого цикла.
Премьер-министр Фам Минь Чинь надеется, что ООН продолжит поддерживать центральную роль АСЕАН в регионе, тесно координировать свои действия с АСЕАН для продвижения мира, укрепления диалога, сотрудничества и доверия, создания стандартов поведений между государствами, основанных на уважении к закону.
Подтвердив, что Вьетнам является активным и инициативным членом АСЕАН и ООН, премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам будет постоянно стремиться с высочайшей ответственностью успешно выполнять возложенные на него международные обязательства, в том числе роль члена Совета ООН по правам человека на срок 2023-2025.
* На вышеуказанных саммитах, обсуждая региональные и международные вопросы, АСЕАН и ее партнеры подчеркнули важность поддержания и обеспечения мирной, безопасной и стабильной обстановки в регионе, включая Восточное море, что является общим интересом всех стран. Партнеры подтвердили свою поддержку усилий, сбалансированного, объективного подхода и общей позиции АСЕАН по этим вопросам.
Разделяя мнения других стран, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил общую позицию по Восточному морю и попросил партнеров поддержать полную и эффективную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), построение эффективный и содержательный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), способствующий превращению Восточного моря в воды мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития.
* В тот же день лидеры стран АСЕАН и партнеров приняли участие в церемонии закрытия 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним саммитов, а также в церемонии передачи от Индонезии председательства в АСЕАН Лаосу.
Премьер-министр Лаоса Сонексай Сифандоне официально объявил тему 2024 года АСЕАН «Повышение связности и устойчивости».
Вечером 7 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация покинули Индонезию, успешно завершив деловую поездку для участия в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним саммитах.