Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в саммите АСЕАН с Австралией и ООН

По словам спецкора ВИА, в рамках 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним саммитов в Джакарте (Индонезия) во второй половине дня 7 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в саммитах АСЕАН с Австралией и АСЕАН с ООН.
  Третий саммит АСЕАН-Австралия. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
 * Третий саммит АСЕАН-Австралия приветствовал реализацию Плана действий на 2020-2024 годы. В 2022 году общий двусторонний товарооборот достиг 101,08 миллиарда долларов США, а прямые иностранные инвестиции Австралии в АСЕАН достигли 2,01 миллиарда долларов США.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что за почти 50 лет развития отношений АСЕАН и Австралия стали близкими соседями, надежными партнерами и искренними друзьями, он подчеркнул, что для достижения новых высот в ближайшие 50 лет необходимо укреплять торгово-экономическую интеграцию в сбалансированном и устойчивом направлении, координировать действия в реализации Соглашения AANZFTA, способствующее либерализации торговли и инвестиций, а также расширению связей.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь добавил, что развитие высококачественных человеческих ресурсов является стратегическим прорывом в отношениях АСЕАН-Австралия ради будущего устойчивого развития для людей.

Премьер-министр также выразил надежду, что Австралия продолжит уделять внимание и поддерживать развитие субрегиона Меконга, включая регион дельты Меконга, в рамках партнерства Меконг-Австралия.

По итогам саммита лидеры приняли Совместную декларацию об укреплении сотрудничества в целях обеспечения продовольственной безопасности в период кризиса.

* 13-й саммит АСЕАН-Организации Объединенных Наций (ООН) разделяет видение и приверженность поддержанию многосторонности, уважения верховенства закона и укреплению координации для реагирования на глобальные вызовы.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в сегодняшнем контексте реагирование на глобальные проблемы может быть успешным только посредством глобального, общечеловеческого подхода и продвижения плюрализма, обеспечения справедливости и правосудия.

Премьер-министр надеется, что Всеобъемлющее партнерство АСЕАН-ООН действительно станет одним из ведущих сил в укреплении международной солидарности. Обе стороны должны активно координировать свои действия для реализации Дорожной карты сплочения Сообщества АСЕАН до 2025 года и Повестки дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года. Глава правительства Вьетнама также предложил ООН уделить особое внимание и поддержать Вьетнам и страны бассейна реки Меконг в устойчивом управлении и использовании водных ресурсов, улучшении потенциала реагирования на изменение климата и повышение уровня моря. В то же время премьер-министр предложил оказать поддержку Вьетнаму в успешной реализации Соглашения о партнерстве в области равного энергетического перехода (JETP), переходе к зеленой экономике и экономике замкнутого цикла.

Премьер-министр Фам Минь Чинь надеется, что ООН продолжит поддерживать центральную роль АСЕАН в регионе, тесно координировать свои действия с АСЕАН для продвижения мира, укрепления диалога, сотрудничества и доверия, создания стандартов поведений между государствами, основанных на уважении к закону.

Подтвердив, что Вьетнам является активным и инициативным членом АСЕАН и ООН, премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам будет постоянно стремиться с высочайшей ответственностью успешно выполнять возложенные на него международные обязательства, в том числе роль члена Совета ООН по правам человека на срок 2023-2025.

* На вышеуказанных саммитах, обсуждая региональные и международные вопросы, АСЕАН и ее партнеры подчеркнули важность поддержания и обеспечения мирной, безопасной и стабильной обстановки в регионе, включая Восточное море, что является общим интересом всех стран. Партнеры подтвердили свою поддержку усилий, сбалансированного, объективного подхода и общей позиции АСЕАН по этим вопросам.

Разделяя мнения других стран, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил общую позицию по Восточному морю и попросил партнеров поддержать полную и эффективную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), построение эффективный и содержательный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), способствующий превращению Восточного моря в воды мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития.

* В тот же день лидеры стран АСЕАН и партнеров приняли участие в церемонии закрытия 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним саммитов, а также в церемонии передачи от Индонезии председательства в АСЕАН Лаосу.

Премьер-министр Лаоса Сонексай Сифандоне официально объявил тему 2024 года АСЕАН «Повышение связности и устойчивости».

Вечером 7 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация покинули Индонезию, успешно завершив деловую поездку для участия в 43-м саммите АСЕАН и связанных с ним саммитах.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top