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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в праздновании 50-летия освобождения Кондао

Вечером 3 мая в островном уезде у побережья южной провинции Бариа - Вунгтау состоялось музыкально-политическое шоу, посвященное 50-летию освобождения Кондао (1 мая 1975-2025 гг.).
  Выступление на программе 3 мая. Фото: ВИA  
На мероприятии, проходившем на кладбище Хангдыонг, присутствовали премьер-министр Фам Минь Тьинь, действующие и бывшие чиновники, а также более 700 бывших политзаключенных и их родственников со всей страны.

Программа, включающая телевизионные репортажи, рассказы очевидцев истории и музыкальные выступления, не только увековечила память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и воссоединение страны, но и подтвердила бессмертный патриотизм и неустрашимость, которые продолжают освещать путь сегодняшним и будущим поколениям.

В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь назвал освобождение Кондао 50 лет назад исторической вехой, положившей конец бесчисленным страданиям и потерям за 113 лет, в течение которых дух, несокрушимость и храбрость Кондао также сияли.

Он выразил глубокую благодарность президенту Хо Ши Мину, а также ветеранам-революционерам, героям, павшим бойцам, инвалидам войны, товарищам и соотечественникам, которые были заключены в тюрьму Кондао и подвергались жестокому обращению, но проявили стойкость в борьбе за национальную независимость, свободу, мир и единство, а также за благополучие народа.

Кондао, некогда превращенный колонизаторами и империалистами в «ад на земле» для подавления вьетнамских патриотов и революционеров, стал священным историческим местом и олицетворением боевого духа, революционного героизма и пламенного патриотизма вьетнамского народа. Это была также «специальная школа революции», которая помогла подготовить многих руководителей партии и государства для войны сопротивления в прошлом и для дела строительства и развития страны в настоящее время.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время Кондао - это мирный и спокойный край с сильной жизненной силой, который считается «туристическим раем», а его развитие не только придало мощный импульс этому историческому реликтовому месту, но и внесло существенный вклад в общие достижения Бариа - Вунгтау, который в настоящее время является экономическим двигателем юго-восточного региона, играющим все большую роль в национальном развитии.

Достойная гордости история Кондао должна не просто храниться в памяти, а стать источником вдохновения и стимулом для быстрого и устойчивого развития, продолжил он, заявив, что партия и государство всегда создают наилучшие условия для всестороннего развития населенных пунктов, имеющих историческое и духовное значение, таких как Кондао, чтобы заслужить жертвы предыдущих поколений.

В ходе программы премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие участники зажгли свечи и воскурили благовония на могилы покойного генерального секретаря партии Ле Хонг Фонга, революционера Нгуен Ань Ниня, героев Народных вооруженных сил Во Тхи Шау и Чан Ван Тхой, а также других героев, павших бойцев и соотечественников, павших за национальное освобождение.

ИЖВ/ВИА

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