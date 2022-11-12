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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференциях с партнерами
На 25-м конференции на высоком уровне АСЕАН-Китай премьер-министр Ли Кэцян подчеркнул, что АСЕАН является высоким приоритетом в периферийной политике Китая, подтвердив уважение центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре, пожелав совместно эффективно реализовать стратегическое партнерство, продолжая поддерживать АСЕАН в построении Сообщества и повышении его роли на региональных и международных форумах.
Лидеры приветствовали то, что АСЕАН и Китай продолжают оставаться главными торговыми партнерами друг друга, при этом двусторонний товарооборот достигт 669 миллиардов долларов США, а прямые инвестиции Китая (ПИИ) в АСЕАН достиг 13,6 миллиардов долларов в 2021 году.
Стороны договорились скоро вновь открыться, возобновляя экономические обмены, торговлю и инвестиции, стабилизируя связи в цепочках поставок, поддерживая бизнес в доступе на рынки друг друга, модернизируя зону свободной торговли АСЕАН-Китай и координируя действия для эффективной реализации соглашения Регионального комплексного партнерства (RCEP). АСЕАН обратилась к Китаю с просьбой укрепить и расширить сотрудничество в области цифровой трансформации, цифровой экономики, реагирования на изменение климата, энергетического перехода, зеленого и устойчивого развития ... продолжать поддерживать сокращение разрыва в развитии и развивать субрегионы, включая субрегион Меконга.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил с успехом 20-й съезд Коммунистической партии Китая, подтвердив, что Вьетнам и страны АСЕАН придают большое значение отношениям с Китаем - самым важным партнером АСЕАН, и пожелал работать вместе, чтобы развивать двусторонние отношения до уровня всестороннего стратегического партнерства сотрудничества.
По итогам конференции лидеры стран АСЕАН и Китая приняли Декларацию, посвященную 20-летию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), в очередной раз подтвердив значение и важность DOC для мира, безопасности и стабильности в Восточном море, Совместное заявление о содействии общему и устойчивому развитию, Совместное заявление о сотрудничестве в области продовольственной безопасности...
На 23-й конференции на высоком уровне АСЕАН-Корея, выступая от имени АСЕАН в качестве координатора отношений АСЕАН-Корея, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил, что стратегическое партнерство АСЕАН-РК динамично и всесторонне развивалось, добилось многих важных достижений, и в то же время поддержал РК в реализации политики углубления сотрудничества с АСЕАН.
Подчеркивая экономическое сотрудничество, торговлю, инвестиции, стабилизацию цепочек поставок и производства в качестве основной движущей силы восстановления и развития, в обстановке все усложняющих и непредсказуемых изменений в регионе и мире, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам тесно сотрудничать для развития диалога, сотрудничества, укрепления доверия, координации и ответственного вклада в усилия по реагированию на вызовы региональной безопасности, такие как вопросы на Восточном море, Корейском полуострове.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил РК и страны АСЕАН за поддержку инициативы Вьетнама по организации «Дня Кореи в АСЕАН» в 2023 году во Вьетнаме.
Лидеры стран АСЕАН и Кореи выразили удовлетворение позитивным прогрессом в сотрудничестве двух сторон за последнее время. Корея является 5-м крупнейшим торговым партнером АСЕАН и прямым иностранным инвестором (ПИИ). Двусторонний товарооборот достиг около 189,5 млрд долларов США, а прямые иностранные инвестиции из Кореи в АСЕАН достиг 7,1 млрд долларов США в 2021 году. Отношения между странами АСЕАН и Кореи активно развиваются. В настоящее время в Корее живут, работают или учатся десятки тысяч выходцев из стран АСЕАН. Страны АСЕАН являются любимыми туристическими направлениями около 1,82 миллиона корейцев в 2021 году.
На конференции на высоком уровне АСЕАН-ООН лидеры стран АСЕАН и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнули свое общее видение и приверженность общим целям, содействию многосторонности и наведению порядка, отстаиванию международного права.
Лидеры приветствовали прогресс в двусторонних отношениях, в том числе выполнение Плана действий АСЕАН-ООН на период 2021-2025 гг. уже достигло 86%. Стороны договорились усилить координацию и эффективную реализацию Дорожной карты взаимной сплоченности «Видения Сообщества АСЕАН 2025» и Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил важность отношений между АСЕАН и ООН, рассматривая их как модель сотрудничества между ООН и региональными организациями, вносящий позитивный вклад в дело международного мира и безопасности.
Обсуждая региональную и международную ситуацию на конференциях, премьер-министр Фам Минь Тьинь и лидеры стран-партнеров подтвердили важность сохранения и обеспечения мирной, безопасной и стабильной обстановки в регионе, в том числе в Восточном море, ради общих интересов всех страны. Соответственно, АСЕАН обратилась к партнерам с просьбой поддержать принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, а также усилия по созданию эффективного, предметного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций 1982 г. о морском праве (ЮНКЛОС), направленного на превращение Восточного моря в море мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития.
Партнеры договорились продолжать поддерживать роль и усилия АСЕАН по содействию диалогу и примирению, а также помогать Мьянме в поиске решений для стабилизации ситуации. Разделяя глубокую обеспокоенность недавними событиями на Корейском полуострове, АСЕАН выразила поддержку усилиям по продвижению мира, стабильности и полной денуклеаризации Корейского полуострова, подтвердив свою готовность на конструктивную роль в построении и содействии диалогу между заинтересованными сторонами в механизмах под председательством АСЕАН.