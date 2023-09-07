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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференциях АСЕАН с Китаем, Кореей и Японией
26-й саммит АСЕАН-Китай
На встречах все партнеры подтвердили, что придают большое значение АСЕАН, желали широкого и предметного сотрудничества, эффективного реагирования на вызовы. Страны также подчеркнули свое желание совместно продвигать диалог и сотрудничество в направлении открытого, прозрачного и инклюзивного региона, соблюдая международное право, где АСЕАН играет центральную роль.
На 26-м саммите АСЕАН-Китай премьер-министр Китая Ли Цян подтвердил важность всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-Китай и заявил, что это было достигнуто благодаря усилиям обеих сторон.
Лидеры АСЕАН и Китая были рады сообщить, что двусторонний товарооборот достиг нового рекорда в 722 миллиарда долларов США. Китай становится крупнейшим торговым партнером АСЕАН 14 лет подряд. На встрече было решено, что 2024 год станет Годом межличного обмена между АСЕАН и Китаем.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что АСЕАН и Китай будут не только крупнейшими экономическими и торговыми партнерами, но и наиболее важными всеобъемлющими стратегическими партнерами в интересах мира, процветания и развития, работая вместе, чтобы превратить регион в центр экономического роста.
По этому случаю премьер-министр Вьетнама предложил Китаю расширить свой рынок, увеличить квоту транзитных товаров и ускорить процесс открытия доступа на рынок сельскохозяйственной, водной продукции и фруктов из стран АСЕАН, пересылаемых через Вьетнам.
Фам Минь Тьинь выразил надежду, что Всеобъемлющее стратегическое партнерство АСЕАН-Китай будет эффективным, способствующим поддержанию мира, стабильности, сотрудничества для взаимного развития в регионе и в то же время фактором укрепления доверия, диалога и мирного разрешения споров в регионе, включая Восточное море, что способствует полной реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшему достижению эффективного, действенного и последовательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
На конференции было принято Совместное заявление о взаимовыгодном сотрудничестве на основе «Взгляда АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион» (AOIP) и Совместное заявление об углублении сельскохозяйственного сотрудничества.
24-й саммит АСЕАН-Корея
На 24-м саммите АСЕАН-Корея, выступая от имени АСЕАН в качестве координатора отношений АСЕАН-Корея, премьер-министр Фам Минь Тьинь корейскую Инициативы солидарности АСЕАН-Корея (KASI), направленную на повышение уровня двусторонних отношений.
Премьер-министр Вьетнама поблагодарил страны за поддержку инициативы организации Дня АСЕАН-Корея в ноябре 2023 года во Вьетнаме.
Со своей стороны президент Кореи Юн Сук Ёль поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за важный вклад Вьетнама в качестве координатора отношений между АСЕАН и Кореей за последнее время.
По этому случаю президент Кореи выразил надежду, что страны АСЕАН поддержат проведение Кореей выставку ЭКСПО в Пусане, Корея, в 2030 году.
Лидеры стран АСЕАН и Кореи приветствовали позитивное развитие сотрудничества между двумя сторонами во всех областях. Корея является пятым по величине торговым и инвестиционным партнером АСЕАН с двусторонним торговым оборотом в 222,8 млрд долларов США, а общий объем прямых иностранных инвестиций из Кореи достиг 12,7 млрд долларов США в 2022 году.
По итогам встречи лидеры двух сторон приняли Совместное заявление АСЕАН и Кореи о сотрудничестве на основе AOIP.
26-й саммит АСЕАН-Япония
На 26-м саммите АСЕАН-Япония была принята Совместная декларация о создании всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-Япония по случаю 50-летия установления отношений.
Стороны обязались тесно координировать свои действия для успешной организации юбилейного саммита АСЕАН в декабре 2023 года в Токио.
На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что, будучи членом АСЕАН и обширным стратегическим партнером Японии, Вьетнам пообещал сделать все возможное, чтобы способствовать углублению эффективных и содержательных отношений, предложил сделать экономическое сотрудничество главной опорой и движущей силой всеобъемлющего стратегического партнерства между АСЕАН и Японией.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Японию создать более благоприятные условия для экспорта стран АСЕАН на японский рынок, а также поддержать региональный бизнес для более глубокого участия в цепочках поставок японского бизнеса и глобальной цепочке поставок.
Подтверждая, что Вьетнам и страны АСЕАН создавали и будут создавать благоприятные условия для работы более чем 15.000 японских предприятий, премьер-министр Вьетнама надеется, что японские стратегические инвесторы объединятся с АСЕАН для дальнейшего продвижения новых областей сотрудничества, таких как цифровая экономика, циркулярная экономика.
На вышеупомянутых конференциях, обсуждая региональные и международные проблемы, АСЕАН в очередной раз подтвердила общую позицию по региональной и международной ситуации, включая такие вопросы, как ситуация в Восточном море, Мьянме и Корейском полуострове. Страны-партнеры признали и положительно оценили позицию АСЕАН, взяв на себя обязательство координировать свои действия для содействия удовлетворительному разрешению возникающих проблем.
В контексте все более усложняющих и непредсказуемых изменений в регионе и мире, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что АСЕАН и ее партнеры разделяют общие интересы и ответственность в обеспечении мира и безопасности, стабильности и развития региона, включая Восточное море.