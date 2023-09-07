Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференциях АСЕАН с Китаем, Кореей и Японией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и главы делегаций на 26-м саммите АСЕАН-Япония. Фото: ВИА

На встречах все партнеры подтвердили, что придают большое значение АСЕАН, желали широкого и предметного сотрудничества, эффективного реагирования на вызовы. Страны также подчеркнули свое желание совместно продвигать диалог и сотрудничество в направлении открытого, прозрачного и инклюзивного региона, соблюдая международное право, где АСЕАН играет центральную роль.