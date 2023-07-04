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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по развитию экономической дипломатии

Вечером 3 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по продвижению экономической дипломатии для социально-экономического развития в последние 6 месяцев 2023 года, организованной Министерством иностранных дел.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по развитию экономической дипломатии. Фото: Зыонг Жанг/ВИА
На открытии конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал тесную координацию Министерства иностранных дел и вьетнамских представительств за рубежом с министерствами, секторами, населенными пунктами и предприятиями в активном и инициативном выполнении оперативных и эффективных внешнеполитических задач, включая экономическую дипломатию, активно, методично и упорядоченно выполнение Директивы 15 Секретариата ЦК КПВ об экономической дипломатии.

Премьер-министр высоко оценил успешное осуществление вакцинной дипломатии, которая помогла нашей стране справиться с эпидемией, быстро открыться, восстановиться и социально-экономически развиваться. Благодаря чему Вьетнам сохранил макроэкономическую стабильность, сдержал инфляцию, способствовал росту и обеспечил основные балансы экономики. К концу 2022 года государственный долг составил около 38% ВВП, правительственный долг составил около 34,7% ВВП, что ниже установленного потолка (60% ВВП и 50% ВВП соответственно).

Глава Правительства констатировал, что во втором квартале 2023 года рост ВВП составил 4,14%, за 6 месяцев - 3,72%. Поэтому для достижения поставленной цели роста на весь год (6-6,5%) нужны очень большие усилия. В контексте того, что инфляция находится под контролем и постепенно снижается, приоритет отдан росту, продвигая три фактора роста, включая потребление, инвестиции и экспорт.

На основе анализа премьер-министр предложил делегатам сосредоточиться на обсуждении конкретных решений по продвижению драйверов роста за счет привлечения качественных инвестиций, продолжать диверсифицировать рынки, продукты, цепочки поставок, продвигать традиционные рынки и расширять нишевые и потенциальные рынки, ускорять подписание соглашений о свободной торговле, продвигать выход вьетнамских товаров на рынок халяль…

Напомнив указание Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга на прошедшей среднесрочной конференции ЦК КПВ: «эффективно реализовывать подписанные торговые соглашения, в полной мере используя выгоды, которые могут принести эти соглашения», премьер-министр подчеркнул необходимость подключения провинций, представительства за рубежом, бизнес, чтобы максимально использовать все возможности, развивать высокое чувство ответственности во имя интересов народа, развития страны, счастья и благополучия народа.

ИЖВ/ВИА

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