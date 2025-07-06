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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

По сообщению корреспондента ВИА, в рамках участия в расширенном саммите БРИКС и двусторонних мероприятий в Федеративной Республике Бразилия, во второй половине дня 5 июля (по местному времени), в городе Рио-де-Жанейро Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия. Фото: ВИА  
Во встрече также приняли участие руководители министерств, ведомств, организаций и более 80 представителей ведущих корпораций и предприятий двух стран.

Участники форума отметили, что потенциал экономического сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией остаётся значительным и пока не соответствует уровню политических и дипломатических отношений, особенно после того как в ноябре 2024 года страны повысили уровень отношений до стратегического партнёрства.

Представители деловых кругов двух стран представили свои сильные стороны, инвестиционные возможности и выразили стремление к сотрудничеству, а также предложили конкретные меры по расширению двустороннего взаимодействия — прежде всего в областях, где одна из сторон обладает преимуществами, а другая — высоким спросом: авиация, тяжёлая промышленность, металлургия, энергетика, телекоммуникации и технологии, пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие.

Выступая на форуме, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил пожелание, чтобы обе страны и в дальнейшем играли роль моста между двумя динамично развивающимися регионами с большим потенциалом. Он призвал предприятия двух стран активизировать контакты, наращивать сотрудничество и инвестиции, а также конкретизировать достигнутые между лидерами двух государств договорённости.

Премьер-министр предложил сосредоточиться на реализации трёх приоритетных направлений прорывного сотрудничества: сельское хозяйство; наука, технологии, инновации, цифровая трансформация и телекоммуникации; а также разведка и переработка полезных ископаемых (медь, нефть и газ и др.). Одновременно стороны должны активнее открывать рынки для сельхозпродукции, в которой они обладают конкурентными преимуществами.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в кофейной отрасли, учитывая, что Бразилия и Вьетнам являются крупнейшими производителями кофе в мире (первое и второе место соответственно). Стороны договорились активизировать взаимодействие в этой сфере, продвигать идею создания альянса производителей и экспортеров кофе, изучить возможность создания биржи по торговле кофе, развивать совместный бренд и продвигать культуру потребления кофе, отражающую культурные особенности обоих народов.

Стороны также нацелены на развитие нового направления сотрудничества — совместные инвестиции в производство и глубокую переработку сельхозпродукции на месте, чтобы обслуживать внутренние рынки и экспортировать в третьи страны, максимально используя преимущества каждой стороны, оптимизируя издержки и обеспечивая взаимную выгоду.

Премьер-министр выразил надежду и призвал предпринимательское сообщество обеих стран воплотить прекрасные политико-дипломатические отношения в практические экономические меры — установить связи между предприятиями и соединить экономики двух стран, чтобы «дружба, искренность и солидарность воплотились в конкретных, измеримых и взаимовыгодных результатах». Премьер-министр заверил, что Правительство Вьетнама создаст все благоприятные условия для успешного, устойчивого и долгосрочного сотрудничества бразильских инвесторов во Вьетнаме.

Сразу после форума, в присутствии Премьер-министра Фам Минь Тьиня и руководителей министерств и ведомств двух стран, вьетнамские и бразильские предприятия подписали ряд документов о сотрудничестве, включая: соглашение о разведении и экспорте пангасиуса и тилапии между вьетнамской компанией Намвьет и бразильской компанией AV09; соглашение о сотрудничестве в области перепелиного животноводства на общую сумму 200 миллионов долларов США между вьетнамской компанией Чонгкхой и бразильской Fujikura Quail Genetics; соглашение о сотрудничестве в подготовке молодых футболистов на сумму 3 миллиона долларов между футбольным клубом Хошимина и клубом Gremio.

ИЖВ/ВИА

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