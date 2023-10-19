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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в бизнес-форуме Вьетнам-Саудовская Аравия
Экономическо-инвестиционно-торговое сотрудничество играет важную роль в отношениях между Вьетнамом и Саудовской Аравией и всегда получает внимание для развития. К сентябрю 2023 года Саудовская Аравия имеет 7 инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим уставным капиталом 8,27 млн долларов США, занимая 79 из 144 стран и территорий - инвесторов во Вьетнаме. Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2023 года достиг более 2 млрд долларов США. Вьетнам и Фонд Саудовской Аравии подписали более 10 проектов с общим капиталом ОПР более 165 миллионов долларов США.
Высоко оценивая инвестиционную среду во Вьетнаме, председатель Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хасан Аль-Хвайзи заявил, что саудовские компании хотят инвестировать во Вьетнам в области городского развития и нефтехимической промышленности, полезных ископаемых, туризма, развлечений, производства стали, возобновляемых источников энергии, пищевой промышленности, информационных технологий, текстильной промышленности...
Выступая на форуме, предоставляя информацию о ситуации во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам стал 4-й по величине экономикой в АСЕАН, одной из 20 экономик с крупнейшими масштабами торговли в мире, ведущим мировым экспортером риса и многих сельскохозяйственных продуктов, страна участвует в 16 соглашениях о свободной торговле (FTA) с большинством крупнейших стран и экономик мира.
Информируя на форуме об основных направлениях Вьетнама в продвижении индустриализации и модернизации страны, построении социалистически ориентированной рыночной экономики и социалистической демократии, социалистическом правовом государстве, внешней политике, оборонной политике «4 нет» и построении чистой и сильной правящей Партии, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что на протяжении всего этого процесса Вьетнам всегда поставляет человека в центре деятельности, считая человека субъектом, движущей силой, ресурсом и целью развития, страна не жертвовала прогрессом, социальной справедливостью, социальной безопасностью, защитой окружающей среды ради экономического роста. «Это важная основа для того, чтобы бизнес чувствовал себя в безопасности при стабильном, долгосрочном и эффективном инвестировании во Вьетнам», - отметил премьер-министр.
Премьер-министр подтвердил, что Саудовская Аравия является самым важным партнером Вьетнама в регионе Ближнего Востока. Между тем, Вьетнам также является важным партнером и мостом в регион АСЕАН для Саудовской Аравии. «Две страны, Вьетнам и Саудовская Аравия, имеют много общего, потенциал для сотрудничества, возможности сотрудничества между двумя странами очень велики, его необходимо продолжать развивать, особенно в области городского развития и продуктов халяльной технологии, занятости, подготовки кадров, новых областей, таких как цифровая трансформация, зеленая трансформация, циркулярная экономика, экономика совместного использования, экономика знаний», — поделился премьер-министр.
По этому случаю, при участии премьер-министра Фам Минь Тьиня и руководителей министерств и ведомств двух стран, Вьетнам - Саудовская Аравия подписали Меморандумы о сотрудничестве: между Вьетнамской федерацией торговли и промышленности и Федерацией торговых палат Саудовской Аравии; между промышленной инвестиционной компанией Zamil (ZIIC) и компанией строительных сталей Zamil (ZSV) по проекту расширения ZSV во Вьетнаме (период 2023 – 2030 гг.); между Vietravel и туристической компанией ITL о сотрудничестве в сфере туризма; между торговым представительством, посольством Вьетнама в Саудовской Аравии и компанией Data Management Cooperation о сотрудничестве в целях развития торговли.