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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во вьетнамско-люксембургском бизнес-форуме

По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках визита в Люксембург во второй половине дня 9 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во вьетнамско-люксембургском бизнес-форуме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь на форуме (Фото: ВИА)  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках визита в Люксембург во второй половине дня 9 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во вьетнамско-люксембургском бизнес-форуме.

По данным Организационного комитета, Люксембург в настоящее время имеет 58 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом более 2,6 млрд. долл. США, занимая 17-е место из 141 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, и является третьим по величине инвестором ЕС во Вьетнаме; проекты ориентированы в основном на сферы информации и коммуникаций, недвижимость...

Торговый обмен между двумя странами резко увеличился в последние годы; в 2019 году достиг 96 млн. долл. США. В частности, несмотря на эпидемию COVID-19, двусторонний товарооборот в 2020 году по-прежнему достиг 110,7 млн. долл. США, а в 2021 году достиг 181,6 млн. долл. США, увеличившись на 64%.

Вьетнамско-люксембургский бизнес-форум был организован для реализации потенциала и инвестиционных возможностей каждой стороны для бизнеса, инвесторов и международных организаций, заинтересованных в выборе и принятии решения об инвестициях.

Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам стремится отметить 50-летие установления дипломатических отношений с Люксембургом.

За последние 50 лет произошло много изменений, Вьетнам вышел из страны, находящейся в состоянии войны, объединил страну, пережил пограничную войну, на 10 лет попал под эмбарго, а затем провел 35 лет обновления.

Люксембург из аграрной страны превратился в страну банковских и финансовых услуг, одну из самых развитых стран мира по этому сервису.

Премьер-министр сказал, что Вьетнам реализовал три столпа: построение социалистической демократии, построение социалистического правового государства, принадлежащего народу, созданного народом и работающего на благо народа; построение социалистически ориентированной рыночной экономики.

На протяжении всего этого процесса Вьетнам максимально продвигал разум, способность и нравственность вьетнамского народа, считая людей центром, субъектом и движущей силой развития; не жертвуя прогрессом, справедливостью и социальной средой ради простого экономического роста.

Глава правительства Вьетнама также выразил надежду, что европейские инвесторы в целом и Люксембург в частности будут чувствовать себя в безопасности, поскольку вьетнамское правительство стремится улучшить инвестиционную среду для бизнеса; в то же время они будут защищены как вьетнамские граждане; работать вместе в духе взаимных выгод и разделения трудностей.

Отношения между Вьетнамом и Люксембургом очень хорошие, особенно инвестиции Люксембурга во Вьетнам очень эффективны; торговые отношения быстро развивались. Есть много общего между Вьетнамом и Люксембургом, где много малых и средних предприятий, поэтому сотрудничество более удобно. Люксембургу необходимо продолжать расширять сотрудничество с предприятиями, инвестировавшими во Вьетнам.

Премьер-министр отметил, что Вьетнам стремится расширить рынок, рассматривая Люксембург как промежуточный рынок для вступления Вьетнама в ЕС; напротив, Вьетнам является мостом для Люксембурга для вступления в АСЕАН; продвигая преимущества Соглашения EVFTA, и инвестиции способствуют хорошей торговле.

Премьер-министр выразил надежду, что инвесторы двух стран узнают о рынке, поддержат друг друга, поделятся опытом и создадут благоприятные условия для развития друг друга. В процессе сотрудничества возникнут проблемы, необходимо добросовестное сотрудничество, тесная координация, устранение всех препятствий для взаимного развития.

ВИА/ИЖВ

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