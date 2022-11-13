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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие во втором Глобальном диалоге АСЕАН
В ходе Диалога лидеры обменялись многоплановыми взглядами на перспективы и проблемы мировой экономики, влияние на регион, а также поделились видением и ориентацией развития АСЕАН на обеспечение всеобъемлющего восстановления и заложение основ для устойчивого и инклюзивного развития.
Многие мнения разделялись в том, что мировая экономическая среда становится все более сложной, возникают риски как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, такие как экономический спад, высокая инфляция, валютная нестабильность, нарушение цепочки поставок энергии и продуктов питания, проблемы болезней, окружающая среда и климат.
Выступая на Диалоге, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в условиях рискованной внешней среды АСЕАН продолжает оставаться ярким пятном в социально-экономическом восстановлении и развитии благодаря духу сотрудничества и солидарности Ассоциации.
На пути к более устойчивому и устойчивому будущему АСЕАН премьер-министр Вьетнама предложил ряд приоритетных направлений сотрудничества, в которых упор был сделан на обеспечение стратегического баланса между ростом, инфляцией и занятостью, макроэкономической стабильностью, отметил задачи поддержания стабильности цепочки поставок после пандемии за счет содействия диверсификации рынков и продуктов, упрощения торговых и таможенных процедур, связанных с обеспечением продовольственно-энергетической безопасности, содействия развитию человеческих ресурсов, определения человека центром, ресурсом и движущей силой развития, подготовки качественных работников, повышение профессионального мастерства, укрепления связности стратегической инфраструктуры, «зеленого» восстановления с честным и справедливым подходом, при котором развитые страны оказывают финансовую поддержку и передачу технологий, придают большое значение гармоничному развитию экономики, окружающей среды и социальной защиты.
Фам Минь Тьинь подтвердил, что будучи активным членом АСЕАН, Вьетнам готов внести свой вклад в совместные усилия по созданию инклюзивной, устойчивой и жизнестойкой АСЕАН, внося позитивный вклад в дело мира, стабильности и глобального развития.
На Диалоге лидеры заявили, что необходимо и впредь развивать сотрудничество, солидарность, объединяться для решения общих задач, обеспечить баланс между целью восстановления роста в краткосрочной перспективе и устойчивым развитием в долгосрочной перспективе, максимально использовать новые возможности развития, связанные с зеленым ростом, преобразованием энергии, цифровой связью, продвижением инноваций, инклюзивным ростом ... Многие утверждают, что необходимо построить инклюзивное сообщество АСЕАН, уверенность в себе и устойчивость на основе развития внутреннего потенциала и укрепления сотрудничества с международными партнерами, продолжать поддерживать центральную роль АСЕАН в региональных и глобальных экономических связях. Партнеры по развитию и международные финансовые учреждения продолжают подтверждать свою приверженность и координацию с АСЕАН в восстановлении экономики и реализации программ развития посредством финансовой, технологической и технической поддержки.…
Глобальный Диалог АСЕАН впервые был организован по случаю 21-го саммита АСЕАН и связанных с ним конференций в 2012 году по инициативе страны-ротационного председателя Камбоджи. Диалог – это возможность для лидеров, партнеров и международных организаций АСЕАН обсудить региональные и глобальные проблемы, а также видение, приоритеты и роль АСЕАН.