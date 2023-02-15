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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял торгового представителя США Кэтрин Тай

Во второй половине дня 14 февраля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял торгового представителя США Кэтрин Тай, которая находится с рабочим визитом во Вьетнаме с 12 по 15 февраля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял торгового представителя США Кэтрин Тай. Фото: ВИА  
На встрече премьер-министр Вьетнама приветствовал визит Торгового представителя США по случаю 10-летия Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства, подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение всеобъемлющему партнерству с США.

Премьер-министр подтвердил вьетнамскую внешнюю политику независимости, уверенности в себе, во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации отношений, стремление быть хорошим другом, надежным партнером и активным членом международного сообщества. Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам выступает за развитие независимой и самодостаточной экономики, но в то же время за глубокую, всестороннюю, содержательную и эффективную интеграцию.

Торговый представитель США Кэтрин Тай поблагодарила за прием, высоко оценила прошедшие рабочие позитивные и конструктивные встречи с вьетнамскими министерствами и секторами, а заодно поделилась впечатлениями о стойкости страны и народа Вьетнама, экономических достижениях, и выразила уверенность в перспективах сотрудничества между двумя странами.

Г-жа Кэтрин Тай подтвердила, что США всегда считают Вьетнам важным партнером в регионе, желают продолжать развивать двустороннее экономическое и торговое сотрудничество, расширять обмены по вопросам труда, окружающей среды, цифровой торговли, сельского хозяйства и интеллектуальной собственности...

Торговый представитель США представил приоритеты США, планы по организации АТЭС к 2023 году, потенциал и перспективы Индо-Тихоокеанского экономического механизма ради процветания (IPEF).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял к сведению комментарии Кэтрин Тай и предложил агентствам двух стран и далее способствовать укреплению экономических, торговых и инвестиционных связей и расширению сотрудничества в потенциальных областях, таких как цифровая, зеленая трансформация, устойчивой развитие сельского хозяйства, охране окружающей среды, совместно решать нерешенные вопросы в торгово-экономических отношениях, рассматривать вопросы, связанные с торговой защитой, вести антидемпинговое расследование на основе обеспечения баланса, равенства и взаимной выгоды, создавать благоприятные условия для вьетнамского экспорта на рынок США.

Что касается многостороннего сотрудничества, премьер-министр Вьетнама высоко оценил проведение АТЭС-2023 в США, подтвердив, что Вьетнам будет тесно координировать свои действия с США и членами АТЭС для обеспечения успеха Года АТЭС 2023. Премьер-министр также подчеркнул роль инициатив экономической интеграции, включая IPEF, в обеспечении баланса интересов стран, практической пользы людям, содействии поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

ВИА/ИЖВ

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