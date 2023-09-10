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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри

Во второй половине дня 9 сентября в штаб-квартире правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Приветствуя специального посланника Джона Керри во Вьетнаме, Фам Минь Тьинь согласился с г-ном Керри в том, что всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и США становится все более содержательными, углубляющимися и стабильными на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам прилагает усилия по сокращению чистых выбросов до нуля к 2050 году, как было принято на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26), реализации шагов по реализации соглашения по справедливому энергетическому переходу (JETP), выпустил электрическое Планирование VIII.

Премьер-министр попросил США поддержать Вьетнам в процессах по построению отрасли возобновляемой энергетики.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что изменение климата является глобальной проблемой, которая требует глобального решения, в центре которого находятся люди. Энергетический переход должен обеспечить принцип справедливости. Вьетнам продолжает осуществлять комплексные и решительные меры по содействию «зеленому» росту и реагированию на изменение климата, просил Соединенные Штаты поддержать Вьетнам с помощью конкретных программ и проектов, таких как предотвращение оседания из-за изменения климата в дельте Меконга...

Со своей стороны Джон Керри поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за прием, подтвердив, что Соединенные Штаты последовательно ценят отношения с Вьетнамом, поддерживают роль и позицию Вьетнама в регионе, в реагировании на международные проблемы, включая изменение климата, высоко оценили приверженность Вьетнама сокращению чистых выбросов до нуля к 2050 году.

Отметив предложения премьер-министра о путях укрепления сотрудничества между двумя странами в области реагирования на изменение климата и энергетического перехода, Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать укреплять сотрудничество и поддерживать развивающиеся страны, включая Вьетнам, в реагировании на изменение климата, особенно в развитии чистой энергетики, устойчивой инфраструктуры и умного управления водными и природными ресурсами.

Джон Керри подтвердил, что, как давний друг Вьетнама, он будет поддерживать и надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества с Вьетнамом для выполнения обязательств на COP26, а также на предстоящих конференциях сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата.


ИЖВ/ВИА

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