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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял секретаря провинциального партийного комитета Хайнаня, Китай

22 февраля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял товарищ Шэнь Сяомина, члена ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря провинциального партийного комитета, председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хайнань
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и секретарь парткома провинции Хайнань Шэнь Сяомин. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 22 февраля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял товарищ Шэнь Сяомина, члена ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря провинциального партийного комитета, председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хайнань, Китай, находящегося во Вьетнаме с визитом.

Выступая на встрече, премьер-министр подтвердил важность всестороннего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в внешней политике независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений; страна является другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества. Выразив свою радость в связи с хорошим развитием отношений между двумя партиями и двумя странами за последнее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам эффективно претворить в жизнь общее понимание на высоком уровне, достигнутое во время официального визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года.

Премьер-министр выразил желание, что обе стороны продолжают укреплять обмены на высоком уровне и на всех уровнях, содействовать сотрудничеству во всех областях, особенно развитию торговли в направлении сбалансированности, расширению инвестиционного сотрудничества; укреплять обмены в рамках народной дипломатии, восстанавливать сотрудничество в области туризма; попросил Китай в ближайшее время включить Вьетнам в список стран, пилотирующих групповой туризм; совместно поддерживать мир и стабильность в Восточном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Что касается местного сотрудничества, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил провинции Хайнань усилить обмены и сотрудничество с вьетнамскими министерствами, секторами и населенными пунктами, включая город Хошимин и провинцию Куангнинь; способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в сфере туризма, транспортного соединения, образования, здравоохранения, культурного обмена; сотрудничество в ответ на изменение климата, поиск и спасание на море, гуманное обращение с рыбаками, содействие поддержанию мира, стабильности и сотрудничеству на море.

Выразив свою радость впервые посетить Вьетнам в качестве секретаря провинциального партийного комитета Хайнань, товарищ Шэнь Сяомин поздравил Партию, Государство и народ Вьетнама с большими достижениями в деле обновления и социально-экономического развития; подтвердил, что Хайнань придает большое значение и готов укреплять сотрудничество с вьетнамскими министерствами, секторами и населенными пунктами в процессе превращения Хайнаня в порт свободной торговли, новую модель реформ и открытости Китая.

Секретарь провинциального партийного комитета Шэнь Сяомин подчеркнул, что в ближайшее время все уровни и секторы провинции Хайнань будут тесно координировать свои действия с вьетнамскими министерствами, отделениями и населенными пунктами для эффективной реализации общего понимания на высоком уровне, достигнутого достигнутое во время официального визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, а также ориентировочных мнений премьер-министра Фам Минь Тьиня о скором восстановлении полетов и круизных маршрутов во Вьетнам; вскоре открыть вьетнамский офис по содействию торговле на Хайнане; увеличить импорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции, в том числе кокосовых орехов, внесение практического вклада в китайско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство.

ВИА/ИЖВ

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