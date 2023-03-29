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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял секретаря провинциального комитета партии Юньнань, Китай

Во второй половине дня 28 марта в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял члена ЦК КПК, секретаря провинциального комитета партии, председателя Постоянного комитета КПК, председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Юньнань, Китай, товарища Ван Нинга.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает члена ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря провинциального комитета партии Юньнань Ван Нинга. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
В атмосфере дружбы, искренности и доверия премьер-министр Фам Минь Тьинь и секретарь провинциального партийного комитета Юньнани Ван Нинг дали положительную оценку развитию отношений между двумя Партиями и двумя странами, обменивались мерами по продвижению потенциала и сильных сторон двух сторон, дальнейшему развитию отношений сотрудничества, особенно между вьетнамскими населенными пунктами и провинцией Юньнань в ближайшее время.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем во внешней политике Вьетнама, выразил радость по поводу хорошего развития отношений между двумя Партиями и двумя странами в последнее время. В то же время он подчеркнул необходимость дальнейшего тщательного осмысления и конкретизации общих представлений между Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином о переводе вьетнамско-китайских отношений на новый этап более высокого политического доверия, более практического и эффективного сотрудничества и более прочной дружбы.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил социально-экономическое развитие Юньнани, поблагодарил партийный комитет и власть провинции Юньнань за украшение и ремонт памятника президента Хо Ши Мина в Куньмине, за предоставление предметов медицинского назначения для профилактики и борьбы с COVID-19 в некоторых вьетнамских населенных пунктах.

Премьер-министр надеется, что в ближайшее время обе стороны и населенные пункты преуспеют в следующих работах:

Во-первых, поддерживать обмены и регулярные контакты, продвигать эффективность существующей деятельности по обмену и сотрудничеству, в то же время обмениваться опытом и организовывать учебные курсы по партийному строительству, государственному управлению и развитию, активно осуществлять дружеские обмены между общественными пограничными организациями для укрепления взаимопонимания и доверия.

Во-вторых, расширять взаимовыгодное сотрудничество с акцентом на создание большого шага вперед в торгово-экономическом сотрудничестве, соединять автомобильное и железнодорожное сообщение, туризм и образование. Соответственно, он пожелал, чтобы провинция Юньнань координировала свои действия для поддержания стабильности, повышения эффективности таможенного оформления товаров на пограничных пунктах и импортировала больше высококачественные сельскохозяйственные и водные продукты из Вьетнама, создавала благоприятные условия для участия вьетнамских предприятий в международных ярмарках в Юньнани.

В-третьих, продолжать тесную координацию в области управления и защиты границ в соответствии с тремя юридическими документами о сухопутной границе между Вьетнамом и Китаем и соответствующими соглашениями, а также совместно строить мирную границу.

Секретарь парткома провинции Юньнань Ван Нинг поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьинья за направляющие комментарии, подтверждая, что партийный комитет, власть и народ провинции Юньнань желают работать с вьетнамскими населенными пунктами, чтобы хорошо реализовать общее мнение высших руководителей двух Партий и стран, поддерживать обмены на всех уровнях, усиливать обмены по проектам инфраструктурного подключения, содействовать экономическому сотрудничеству, быть готовым к расширению масштабов торговли, в связи с чем увеличить импорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции на рынок Юньнани и через Юньнань в соседние провинции, развивать сотрудничество в области сельского хозяйства и туризма, эффективно использовать богатые туристические ресурсы провинции Юньнань, способствовать укреплению и углублению китайско-вьетнамского всестороннего стратегического сотрудничества ради практической пользы для населения двух стран.

ВИА/ИЖВ

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