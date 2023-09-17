Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял секретаря парткома провинции Гуанси

По словам спецкора ВИА, в рамках участия в ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и 20-м саммите Китай-АСЕАН по торговле и инвестициям (CABIS), 16 сентября в городе Наньнин провинции Гуанси премьер-министр Фам Минь Тьинь принял члена ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря обкома партии, председателя Постоянного комитета Регионального собрания народных представителей Гуанси-Чжуанского автономного района Китая Лю Нина.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял члена ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря обкома партии, председателя Постоянного комитета Регионального собрания народных представителей Гуанси-Чжуанского автономного района Китая Лю Нина. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил радость от посещения Гуанси, участия в 20-й CAEXPO и поздравил с большими достижениями в области реформ и социально-экономического развития, достигнутых Гуанси, поблагодарил Гуанси за заботу о реликвиях президента Хо Ши Мина в Гуанси.

Премьер-министр подчеркнул, что Гуанси является местом, которое наиболее ярко демонстрирует товарищескую и братскую дружбу между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами Вьетнама и Китая.

Со своей стороны Лю Нин выразил признательность Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и вьетнамским лидерам за добрые чувства по отношению к Гуанси, подтверждая, что Гуанси всегда придает первостепенное значение дружественным отношениям и сотрудничеству с вьетнамскими населенными пунктами.

После своего визита во Вьетнам (апрель 2023 г.) Лю Нин выразил радость по поводу того, что обе стороны активно и эффективно реализуют сотрудничество и достигли многих практических достижений, таких как торговый оборот за 8 первох месяцев 2023 года в 20 миллиардов долларов США, строительство пилотной модели умных пограничных ворот Юи Гуань– Хыунги, эксплуатация ландшафтной зоны водопадов Банжок со стороны Вьетнама – Дешан со стороны Китая и др.

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил потенциал сотрудничества между населенными пунктами и упомянул шесть прорывов в сотрудничестве в различных областях с Гуанси: во-первых, прорыв в сотрудничестве в области инфраструктурных связей, во-вторых, содействовать торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, в-третьих, развивать народную дипломатию, в-четвертых, тесное сотрудничество в области пограничных ворот, в-пятых, хорошо реализовать 3 документа по управлению сухопутной границей между Вьетнамом и Китаем, в-шестых, тесное сотрудничество в области образования и подготовки кадров.

Соглашаясь с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, секретарь Гуанси Лю Нин подтвердил, что партийный комитет, власти и народ Гуанси будут хорошо реализовывать общее понимание старших руководителей двух Партий, двух стран, расширяя и углубляя дружеские обмены с вьетнамскими населенными пунктами по 6 прорывным направлениям, выведя всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество между Китаем и Вьетнамом на новую высоту, принося практические выгоды местностям и народам обеих сторон.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Благодаря совместным усилиям обеих сторон, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем за последние годы продолжаются сильно развиваться во всех областях.
ПОДРОБНЕЕ

Top