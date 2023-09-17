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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял секретаря парткома провинции Гуанси
Премьер-министр подчеркнул, что Гуанси является местом, которое наиболее ярко демонстрирует товарищескую и братскую дружбу между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами Вьетнама и Китая.
Со своей стороны Лю Нин выразил признательность Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и вьетнамским лидерам за добрые чувства по отношению к Гуанси, подтверждая, что Гуанси всегда придает первостепенное значение дружественным отношениям и сотрудничеству с вьетнамскими населенными пунктами.
После своего визита во Вьетнам (апрель 2023 г.) Лю Нин выразил радость по поводу того, что обе стороны активно и эффективно реализуют сотрудничество и достигли многих практических достижений, таких как торговый оборот за 8 первох месяцев 2023 года в 20 миллиардов долларов США, строительство пилотной модели умных пограничных ворот Юи Гуань– Хыунги, эксплуатация ландшафтной зоны водопадов Банжок со стороны Вьетнама – Дешан со стороны Китая и др.
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил потенциал сотрудничества между населенными пунктами и упомянул шесть прорывов в сотрудничестве в различных областях с Гуанси: во-первых, прорыв в сотрудничестве в области инфраструктурных связей, во-вторых, содействовать торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, в-третьих, развивать народную дипломатию, в-четвертых, тесное сотрудничество в области пограничных ворот, в-пятых, хорошо реализовать 3 документа по управлению сухопутной границей между Вьетнамом и Китаем, в-шестых, тесное сотрудничество в области образования и подготовки кадров.
Соглашаясь с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, секретарь Гуанси Лю Нин подтвердил, что партийный комитет, власти и народ Гуанси будут хорошо реализовывать общее понимание старших руководителей двух Партий, двух стран, расширяя и углубляя дружеские обмены с вьетнамскими населенными пунктами по 6 прорывным направлениям, выведя всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество между Китаем и Вьетнамом на новую высоту, принося практические выгоды местностям и народам обеих сторон.