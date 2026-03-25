Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководство Общества российско-вьетнамской дружбы и Российского Союза ветеранов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял представителей Общества российско-вьетнамской дружбы и Российского Союза ветеранов. (Фото: ВИА)

Утром 25 марта по местному времени в рамках официального визита в Российскую Федерацию (РФ) Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию Общества российско-вьетнамской дружбы и Российского Союза ветеранов во главе с Владимиром Петровичем Буяновым, председателем Общества российско-вьетнамской дружбы, и Николаем Николаевичем Колесником, председателем Российского Союза ветеранов, принимавших участие в боевых действиях во Вьетнаме.

Глубоко тронутый встречей с близкими друзьями Вьетнама, живыми свидетелями отношений дружбы, верности и доверия между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом, а ныне РФ, Премьер-министр передал товарищам тёплые приветствия и самые искренние чувства и глубокое уважение от Генерального секретаря То Лама, Президента Лыонг Кыонга, Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, постоянного члена Секретариата Чан Кама Ту и руководителей Партии и Государства Вьетнама.

Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда помнит и высоко ценит большую, искреннюю и бескорыстную помощь народов Советского Союза ранее и РФ сегодня в борьбе за независимость и объединение страны, а также в деле строительства и защиты Родины. В этом есть чувства, вклад, интеллект и даже кровь членов Общества российско-вьетнамской дружбы и Российского Союза ветеранов.

Сообщая о крупных, символических проектах в отношениях Вьетнама и РФ (и ранее - Советского Союза), Премьер-министр отметил, что в ходе данного официального визита в РФ стороны продвигают отношения на новый уровень, способствуя быстрому и устойчивому развитию двух стран в предстоящее время. В связи с подписанием Соглашения о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме появится ещё один новый символический проект в отношениях двух стран.

Премьер-министр выразил пожелание и предложил Обществу российско-вьетнамской дружбы и Российскому Союзу ветеранов, принимавших участие в боевых действиях во Вьетнаме, продолжать тесно координировать деятельность с вьетнамскими органами, прежде всего с посольствами двух стран, чтобы проводить всё больше практических и содержательных мероприятий, направленных как на сохранение, память и воспитание традиций, так и на создание основы и импульса для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами; способствуя быстрому и устойчивому развитию каждой из стран в новую эпоху - эпоху богатого, цивилизованного, процветающего и счастливого развития.

Выразив радость по случаю встречи с Премьер-министром Фам Минь Тьинем, руководство Общества российско-вьетнамской дружбы и Российского Союза ветеранов, высоко оценило и выразило уверенность в том, что официальный визит Премьер-министра в РФ будет успешным, особенно подписание Соглашения о строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, а также других соглашений о сотрудничестве, которые создадут основу для продвижения отношений между двумя странами в различных сферах.

Информируя о хороших отношениях между Обществом российско-вьетнамской дружбы, Российским Союзом ветеранов и Обществом вьетнамско-российской дружбы, Обществом ветеранов Вьетнама, российские друзья сообщили, что в последнее время Общество российско-вьетнамской дружбы и Российский Союз ветеранов провели множество практических мероприятий, таких как конкурсы на знание, конкурсы рисунков, фотоконкурсы, видеоматериалы о каждой стране и о вьетнамско-российских отношениях, что способствует их сохранению, укреплению и развитию.

Российские друзья выразили пожелание, чтобы чувства, сотрудничество и ценные традиции между двумя народами, народами двух стран, были продолжены последующими поколениями; поблагодарили и выразили пожелание, чтобы Партия, Государство и народ Вьетнама всегда ценили чувства, оказанные ранее народом Советского Союза и сегодня РФ Вьетнаму, тем самым способствуя дальнейшему укреплению привязанности между двумя странами.