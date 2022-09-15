Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителя JBIC

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и губернатор JBIC Хаяси Нобумицу на приеме. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь назвал Японию ведущим важным экономическим партнером Вьетнама во время приема в Ханое 14 сентября управляющего Японским банком международного сотрудничества (JBIC) Хаяси Нобумицу.

Премьер-министр также приветствовал Японию как главного двустороннего поставщика официальной помощи в целях развития (ОПР), второго по величине партнера по трудовому сотрудничеству, третьего по величине инвестора и четвертого по величине торгового партнера Вьетнама.

На сегодняшний день Япония предоставила Вьетнаму около 30 млрд. долл. США в качестве ОПР, в то время как около 350.000 вьетнамских рабочих работают в азиатской стране. В настоящее время Япония имеет 4.873 действующих проекта на сумму более 65 млрд. долл. США во Вьетнаме. По словам главы правительства, двусторонняя торговля достигла 42,7 млрд. долл. США в 2021 году и выросла на 11,9% в годовом исчислении в первой половине этого года до 23,4 млрд. долл. США.

По его словам, Вьетнам всегда считает Японию главным долгосрочным стратегическим партнером и поддерживает вклад Японии в дело мира и развития в регионе и во всем мире.

Премьер-министр Вьетнама добавил, что Вьетнам полон решимости поддерживать политическую стабильность, социальную безопасность и порядок, создавать прозрачную деловую среду и решительно решать проблемы, с которыми сталкиваются японские компании.

Он предложил губернатору JBIC продолжить тесное сотрудничество с японскими агентствами, чтобы помочь Вьетнаму построить самодостаточную и глобально интегрированную экономику; активизировать консультации по вопросам политики и обучения людских ресурсов; и продвигать государственно-частное партнерство при переходе на зеленую и чистую энергию; построить стратегическую инфраструктуру, особенно транспортную инфраструктуру; активизировать инновации и цифровую трансформацию; построить цифровое правительство, цифровую экономику и цифровое общество; и развивать вспомогательные отрасли и производить оборудования для возобновляемых источников энергии.

Вьетнамский руководитель предложил JBIC предоставить более льготные кредиты японским и вьетнамским предприятиям, участвующим в совместных проектах, как это было согласовано двумя премьер-министрами, поощрять японские фирмы к диверсификации цепочек поставок во Вьетнам, тем самым помогая Вьетнаму присоединиться к его цепочкам поставок и вскоре сделать Японию крупнейшим инвестором во Вьетнаме.

Он ожидает, что Вьетнам будет уделять больше внимания выполнению своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году, а также доступу к пакету помощи в размере 10 млрд. долл. США, обещанному премьер-министром Японии Кисидой Фумио на 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата

Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата. Сторон (COP26).

По этому случаю премьер-министр Тьинь выразил надежду, что JBIC и правительство Японии будут работать с заинтересованными сторонами для решения вопросов, связанных с проектом нефтеперерабатывающего завода Нгишон, в духе «взаимной выгоды, разделения рисков».

Соглашаясь с предложениями премьер-министра, Нобумицу назвал Вьетнам привлекательным местом для японских инвесторов и главным приоритетом JBIC.

Он пообещал, что JBIC и Япония будут активно сотрудничать с Вьетнамом в реагировании на изменение климата, особенно в энергетическом переходе и развитии возобновляемых источников энергии, посредством помощи с точки зрения капитала, технологий и обучения человеческих ресурсов.

Губернатор также пообещал работать с соответствующими агентствами для решения вопросов, связанных с проектом нефтеперерабатывающего завода Нгишон, по указанию премьер-министра, и продолжать выдвигать практические инициативы по активизации широкомасштабного стратегического партнерства Вьетнама и Японии.



