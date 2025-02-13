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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей Samsung во Вьетнаме
Со своей стороны, Чхве Чжу Хо и На Ки Хонг подтвердили, что Samsung в настоящее время является крупнейшим прямым иностранным инвестором во Вьетнаме с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в 23,2 миллиарда долларов США. В 2024 году ее доход и стоимость экспорта достигли 62,5 миллиарда долларов США и 54,4 миллиарда долларов США, соответственно.
С 2014 года группа увеличила число вьетнамских поставщиков до 306 компаний. Кроме того, Samsung Vietnam реализовала множество проектов по поддержке сотен вьетнамских предприятий вспомогательной промышленности в области совершенствования бизнеса, развития «умных фабрик», подготовки консультантов и экспертов по пресс-формам.
Они поблагодарили правительство Вьетнама, в частности премьер-министра, за внимание и содействие инвестициям, производству и бизнесу Samsung во Вьетнаме.
По их словам, в дополнение к традиционным сферам инвестирования Samsung будет расширять инвестиции в новые области, такие как искусственный интеллект, полупроводниковая промышленность, и активно участвовать в процессе цифровой трансформации Вьетнама.
Они призвали премьер-министра и соответствующие министерства и сектора продолжать поддерживать бизнес и инвестиционную деятельность группы во Вьетнаме.
Высоко оценив усилия, решимость и результаты деятельности Samsung Group, а также эффективную поддержку генерального директора Чхве Чжу Хо в течение двух сроков его пребывания во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что Чхве Чжу Хо на любом посту продолжит вносить вклад в развитие Samsung Vietnam, рост Вьетнама, а также способствовать развитию отношений между Вьетнамом и РК.
Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама будет продолжать оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для устойчивой и успешной деятельности группы во Вьетнаме на основе растущего всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Он попросил Samsung поддержать Вьетнам в укреплении потенциала местных предприятий, чтобы они могли более эффективно участвовать в глобальных цепочках производства и поставок группы, а также активизировать сотрудничество, чтобы вьетнамские компании цифровых технологий стали партнерами в экосистеме Samsung.
Он призвал Samsung тесно сотрудничать с вьетнамскими министерствами и ведомствами для эффективной реализации учебных центров, созданных в рамках Национального инновационного центра (NIC) во Вьетнаме, увеличения инвестиций и расширения центров исследований и разработок (R&D), поддержки стартапов и инновационной деятельности во Вьетнаме, сохранения лидирующих позиций в качестве стратегического инвестора и содействия развитию вспомогательных отраслей, полупроводников, науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации во Вьетнаме.
Вьетнам продолжает улучшать инвестиционный климат и добиваться трех стратегических прорывов, стремясь к 8-процентному росту в 2025 году и двузначному росту в ближайшем будущем, сказал он, выразив надежду на соответствующий рост Samsung, вступающей в новую эру вместе с Вьетнамом.