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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей экономических групп Люксембурга
На встречах премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам продолжает строить и совершенствовать социалистически ориентированную рыночную экономику, правовое социалистическое государство и социалистическую демократию.
Вьетнам создает все условия для создания благоприятной, безопасной и прозрачной среды для иностранных инвесторов, в том числе люксембургских предприятий, чтобы они чувствовали себя в безопасности при осуществлении долгосрочных инвестиций во Вьетнаме в духе равенства и взаимного развития, взаимной выгоды, взаимной ответственности перед обществом, работниками, охраной окружающей среды, в духе «гармонизация выгод, разделения рисков».
Глава правительства Вьетнама заявил, что для иностранных инвестиций Вьетнам выступает за выборочное привлечение инвестиций и сотрудничество, взяв в качестве критериев оценки иностранных инвестиций качество, эффективность, технологии и защиту окружающей среды.
При этом приоритет должен быть отдан привлечению проектов в области высоких технологий, инноваций, исследований и разработок; созданию благоприятных условий для участия вьетнамских предприятий в цепочке создания стоимости; продвижению цифровой экономики, «зеленой» экономики, экономики замкнутого цикла, активно способствуя устойчивому развитию.
В ходе встречи с г-ном Люком Прово, главным исполнительным директором B-Medical Systems Group - крупной бельгийской корпорации в области медицинских технологий и фармацевтики, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил оборудование и высококачественные медицинские продукции B-Medical Systems Corporation, тем самым способствуя борьбе с пандемией COVID-19 в мире; приветствовал и высоко оценил план сотрудничества B-Medical Systems с Министерством здравоохранения и Центральным институтом гигиены и эпидемиологии Вьетнама. Сотрудничество в области исследований и передачи технологий в области медицины является основным руководящим принципом Вьетнама в стратегии вакцинации.
Премьер-министр предложил B-Medical Systems продолжить исследования и инвестировать в производство высококачественного и высокотехнологичного медицинского оборудования во Вьетнаме, а также в ближайшее время активизировать передачу технологий вьетнамским партнерам. Это одна из областей, поощряемых правительством Вьетнама для привлечения сотрудничества и инвестиций. Правительство Вьетнама подтверждает, что оно будет сопровождать и создавать благоприятные условия для Группы, чтобы эффективно и долгосрочно инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме.
Принимая г-на Максим Штрауса, вице-президентом и главного финансового директора по совместительству, а также руководителей Cargolux Group - люксембургской корпорации в области воздушного транспорта и одной из крупнейших грузовых авиакомпаний в Европе - премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил эффективную деловую деятельность и сотрудничество Cargolux во Вьетнаме в течение последние 15 лет, способствуя соединению вьетнамских товаров и рынков с европейскими и мировыми рынками. В частности, он выразил благодарность компании Cargolux за тесную координацию и поддержку перевозки вакцин, медицинского оборудования и предметов первой необходимости для помощи Вьетнаму в период сложного развития пандемии COVID-19.
Премьер-министр приветствовал сотрудничество Cargolux с вьетнамскими авиакомпаниями в целях расширения сети маршрутов, систем внутренних перевозок и грузовых перевозок стран АСЕАН, сказав, что Вьетнам готов стать основным транзитным пунктом Cargolux в Юго-Восточной Азии. Правительство обязуется продолжать сопровождать и поддерживать Cargolux для расширения сотрудничества и деловой деятельность во Вьетнаме в ближайшем будущем.
Принимая г-жу Даниэла Каттолико, второго вице-президента и руководителем отдела продаж и логистики по совместительству, а также руководителя SMS/Paul Wurth Group — глобального поставщика металлургических технологий с оборотом около 2,6 млрд. евро в 2021 году, премьер-министр высоко успешную и эффективную бизнес-инвестиционную деятельность SMS/Paul Wurth Group в мире и приветствовала предложение и план по расширению бизнес-инвестиций во Вьетнаме.
Премьер-министр добавил, что, обладая богатым опытом и современными технологиями, он предложил Группе проводить исследования и поддержку, передавать технологии и делиться опытом с вьетнамскими партнерами для повышения потенциала, квалификации и модели бизнеса, продвигаясь к соблюдению правил и стандартов Европейского союза (ЕС), сводя к минимуму воздействия на окружающую среду и продвигаясь к «зеленой» и чистой экономике, способствуя продвижению цели Вьетнама по углеродной нейтральности к 2050 г. Премьер-министр предложил Паулю Вюрту продолжать укреплять сотрудничество с вьетнамскими партнерами, особенно малыми и средними предприятиями (МСП), и развивать внутренние цепочки поставок.