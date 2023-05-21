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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей корпораций и организаций Японии

В первой половине дня 20 мая (по местному времени) по случаю участия в расширенном саммите G7 в г. Хиросима (Япония) Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей некоторых корпораций и организаций Японии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и руководитель корпорации AEON Акио Йосида.  
На приеме исполнительного президента корпорации AEON Акио Йосида Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил AEON продолжать инвестировать в строительство новых торговых центров во Вьетнаме, увеличить импорт вьетнамских товаров, включить их в глобальную цепочку поставок. В частности, Премьер-министр предложил AEON предоставить стипендии вьетнамским студентам и школьникам и принять участие в подготовке человеческих ресурсов для Вьетнама.

На рабочей встрече с ректором университета Хиросимы, профессором Мицуо Очи, генеральным директором корпорации Satake Мацумоко Казухисой, председателем корпорации Balcom Ямассакой Тетсуро и руководителями 7 предприятий в центральной части южного региона Японии Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы университет Хиросимы изучил ситуацию во Вьетнаме и открыл в нашей стране учебные заведения и филиалы.

Он предложил предприятиям центральной части южного региона Японии продолжать тесно координировать действия с соответствующими министерствами, ведомствами и агентствами Вьетнама для скорейшей реализации идей сотрудничества. Правительство Вьетнама обязалось создать благоприятные условия для японского бизнеса, в целом, и бизнеса из центральной части южного региона Японии, в частности, в процессе сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме.

На приеме г-на Хиротаку Хамамото, Председателя компании разведки и добычи нефти и газа Mitsui – совместного предприятия инвесторов газового проекта Блок Б-Омон Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал усилия компании Mitsui по продвижению реализации проекта в июне 2023 года, выразил надежду на то, что поток газа с Блока Б в скором времени будет обслуживать ТЭС Омон во Вьетнаме. Глава вьетнамского правительтсва предложил Mitsui продолжить инвестиционное сотрудничество во Вьетнаме, особенно в области развития зеленой и чистой энергетики.

Нянзан/ВИА

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