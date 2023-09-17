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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей ведущих экономических групп Китая
Принимая секретаря парткома, председателя совета директоров и руководителей China Railway Group (Китайские железные дороги) Чэнь Вэня, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил эффективную и устойчивую деятельность предприятия, которое включает 381 филиал в 105 странах, а общий доход которого в 2022 году достиг 1150 миллиардов юаней.
Председатель China Railway Group заявил, что группа является генеральным подрядчиком ряда проектов городских железных дорог в Ханое и ветроэнергетических проектов в провинции Дакнонге, шинного завода в провинции Тиенжанге...; желает участвовать в транспортных проектах во Вьетнаме, таких как высокоскоростная железная дорога Север-Юг, высокоскоростная железная дорога Лаокай-Ханой-Хайфон и городская железная дорога Ханоя.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам стремится к тому, чтобы к 2030 году построить 5000 км автомагистралей, включая скоростную автомагистраль Север – Юг на Востоке; скоростную автомагистраль в районе дельты Меконга; завершить этап 1 международного аэропорта Лонгтхань и завершить строительство всей прибрежной дороги протяженностью 1700 км от Куангниня до Камау...
Вьетнам планирует построить такие железнодорожные линии, как: Лаокай – Ханой – Хайфон, протяженностью около 388 км, Вунг-анг – Лаос, участок во Вьетнаме – 103 км, маршрут Ханой – Хошимин протяженностью 1545 км.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал китайский бизнес в целом и Китайскую железную дорогу в частности, чтобы расширить инвестиции и бизнес во Вьетнаме в духе «гармоничных выгод и общих рисков», гармонизации интересов людей, бизнеса и государства», предлолжил Группу продолжать координировать свои действия с Министерством транспорта, Министерством планирования и инвестиций, Комитетом по управлению государственным капиталом на предприятиях, а также соответствующими министерствами и местными властями Вьетнама для разработки новых проектов во Вьетнаме.
* Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии
В ходе встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководителями Китайской энергетической строительной корпорации (Power China) – сотое предприятие в списке Fortune Global 500 и 29-е среди 500 ведущих предприятий Китая в 2022 году, китайский предприниматель сообщил, что группа участвовала в строительстве гидроэлектростанций Лайчау и Шонла, прибрежный теплоэнергетический центр Виньтан... Power China хочет продолжать инвестировать в энергетические проекты и строительство инфраструктуры во Вьетнаме.
Премьер-министр Фам Минь ТЬинь подтвердил, что правительство Вьетнама привержено поддержке и созданию благоприятных условий для китайского бизнеса в целом и Power China в частности, приветствовал интерес Группы к расширению инвестиций в энергетический сектор Вьетнама, особенно в проекты по ветроэнергетике и по производству СПГ.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что правительство Вьетнама недавно утвердило Национальный план развития электроэнергетики на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года (План электроэнергетики VIII), который включает направления развития источников ветровой энергии и газа СПГ, уверен, что возобновляемые источники энергии, особенно береговая и морская ветроэнергетика, будут активно развиваться, становясь основой обеспечения энергетической безопасности Вьетнама в долгосрочной перспективе.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Power China рассмотреть сотрудничество в приоритетных областях Вьетнама, включая участие в одном из трех стратегических прорывов Вьетнама, а именно инфраструктурном.