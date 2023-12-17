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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял руководителей Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы
Он призвал их развивать сотрудничество между двумя странами в сфере труда, подготовки кадров, а также в таких новых областях, как цифровая трансформация, зеленый переход, высокотехнологичное сельское хозяйство и образование. В частности, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость эффективной реализации проекта вьетнамско-японского университета и поддержки широкого сотрудничества на населенных пунктах в соответствии с недавно расширенным всеобъемлющим стратегическим партнерством двух стран.
Глава правительства также призвал упростить процедуры освобождения от визового режима для граждан Вьетнама, въезжающих в Японию, тем самым укрепляя сотрудничество двух сторон в области туризма и обмена между людьми.
Никаи Тосихиро отметил, что высоко ценит повышение уровня вьетнамско-японских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и подтверждает неизменную поддержку альянса в развитии сотрудничества с Вьетнамом, особенно в таких областях с большим потенциалом, как трудовые ресурсы, сельское хозяйство, наука и технологии, энергетика, а также обмены между населенными пунктами и людьми. Он также пообещал сообщить правительству Японии о предложении премьер-министра по освобождению от визового режима.
Министр юстиции Японии Коидзуми Рюдзи пообещал приложить больше усилий в качестве главы канцелярии Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы для улучшения политики в отношении вьетнамских рабочих и учеников в Японии.
Специальный советник Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы Такебе Цутому подчеркнул свою приверженность продвижению проекта вьетнамо-японского университета, способствующего укреплению потенциала Вьетнама в области подготовки кадров.
Губернатор Токио Коикэ Юрико выразила свое восхищение растущим обменом делегациями всех уровней между Вьетнамом и Японией в этом году в честь 50-й годовщины установления дипломатических отношений.
Губернатор сказала, что она хочет расширить сотрудничество между Токио и Вьетнамом в области обмена делегациями и трудового сотрудничества.
Президент Keidanren Кубота Масаказу подтвердил, что японский бизнес готов внести свой вклад в развитие экономических связей между двумя странами.